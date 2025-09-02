एशिया कप इतिहास का इकलौता 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज, दुनिया भर में बॉलिंग से मचाया कहर
Advertisement
trendingNow12906076
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप इतिहास का इकलौता 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज, दुनिया भर में बॉलिंग से मचाया कहर

टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए बॉलिंग करना काफी मुश्किल होता है, बैट्समैन उतरते ही हिट करने के फिराक में होता है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं  टी20 एशिया कप में एक पारी में 5 विकेट का हॉल किस गेंदबाज ने किया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhuvneshwar Kumar
Bhuvneshwar Kumar

एशिया कप 2025 शुरु होने में अब लगभग हफ्ते भर का समय रह गया है. भारतीय टीम अपना पहला मैच 9 सितंबर यूएई के खिलाफ दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर खेलेगी. सभी टीमों की तैयारी एकदम जोरों पर है. एशिया कप के इतिहास में कई ताबड़तोड़ बल्लेबाज हुए हैं तो कई खूंखार गेंदबाज भी रहे हैं. टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए बॉलिंग करना काफी मुश्किल होता है, बैट्समैन उतरते ही हिट करने के फिराक में होता है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं  टी20 एशिया कप में एक पारी में 5 विकेट का हॉल किस गेंदबाज ने किया है. 

भुवनेश्वर ने रचा था इतिहास
भुवनेश्वर कुमार के नाम ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, भुवनेश्वर कुमार ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर उस समय चारों तरफ अपना नाम किया था. उन्होंने 5 विकेट लेकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया था. एशिया कप में  5 विकेट हॉल पूरा करने वाले कुमार इकलौते गेंदबाज हैं. उनके अलावा आज तक ये कारनामा कोई नहीं कर पाया है.

साल 2016 में रचा था इतिहास
भुवनेश्वर कुमार ने साल 2016 -2022 तक एशिया कप में 6 मैच खेले हैं.  भुवनेश्वर ने 6 मैचों में 13 विकेट हासिल किए हैं. हालांकि, भुवनेश्वर का वो ऐतिहासिक स्पेल साल 2022 में भारत के सबसे बड़े विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ आया था. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 देकर 5 विकेट हासिल कर उनको खून के आंसू रुला दिए थे.  उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की एक ना चली और भारतीय टीम को कुमार ने सिंगल हैंडली मैच जीता दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: करोड़ों की हवेली, कई लग्जरी कारें...जानें कितनी है मिचेल स्टार्क की नेट वर्थ?

भुवनेश्वर का टी 20 करियर

भुवनेश्वर ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी. वहीं आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में नेपियर में खेला था.  उन्होंने अपने करियर में खेले 87 मैचों की 86 पारियों में 6.69 की इकोनॉमी से 90 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस  4 रन देकर 5 विकेट रही है.  उन्होंने अपने करियर में 2 बार 5 विकेट हॉल पूरे किए हैं और 3 बार 4 विकेट हॉल पूरा करने में कामयाब रहे हैं. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Bhuvneshwar Kumar

Trending news

बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
;