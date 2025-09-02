एशिया कप इतिहास का इकलौता 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज, दुनिया भर में बॉलिंग से मचाया कहर

एशिया कप 2025 शुरु होने में अब लगभग हफ्ते भर का समय रह गया है. भारतीय टीम अपना पहला मैच 9 सितंबर यूएई के खिलाफ दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर खेलेगी. सभी टीमों की तैयारी एकदम जोरों पर है. एशिया कप के इतिहास में कई ताबड़तोड़ बल्लेबाज हुए हैं तो कई खूंखार गेंदबाज भी रहे हैं. टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए बॉलिंग करना काफी मुश्किल होता है, बैट्समैन उतरते ही हिट करने के फिराक में होता है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं टी20 एशिया कप में एक पारी में 5 विकेट का हॉल किस गेंदबाज ने किया है.

भुवनेश्वर ने रचा था इतिहास

भुवनेश्वर कुमार के नाम ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, भुवनेश्वर कुमार ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर उस समय चारों तरफ अपना नाम किया था. उन्होंने 5 विकेट लेकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया था. एशिया कप में 5 विकेट हॉल पूरा करने वाले कुमार इकलौते गेंदबाज हैं. उनके अलावा आज तक ये कारनामा कोई नहीं कर पाया है.

साल 2016 में रचा था इतिहास

भुवनेश्वर कुमार ने साल 2016 -2022 तक एशिया कप में 6 मैच खेले हैं. भुवनेश्वर ने 6 मैचों में 13 विकेट हासिल किए हैं. हालांकि, भुवनेश्वर का वो ऐतिहासिक स्पेल साल 2022 में भारत के सबसे बड़े विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ आया था. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 देकर 5 विकेट हासिल कर उनको खून के आंसू रुला दिए थे. उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की एक ना चली और भारतीय टीम को कुमार ने सिंगल हैंडली मैच जीता दिया.

भुवनेश्वर का टी 20 करियर

भुवनेश्वर ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी. वहीं आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में नेपियर में खेला था. उन्होंने अपने करियर में खेले 87 मैचों की 86 पारियों में 6.69 की इकोनॉमी से 90 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 4 रन देकर 5 विकेट रही है. उन्होंने अपने करियर में 2 बार 5 विकेट हॉल पूरे किए हैं और 3 बार 4 विकेट हॉल पूरा करने में कामयाब रहे हैं.