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Hindi Newsक्रिकेटना बुमराह, ना मलिंगा... बस एक विकेट लेकर रिकॉर्ड बुक हिला देंगे भुवनेश्वर कुमार, IPL में बना देंगे महारिकॉर्ड

ना बुमराह, ना मलिंगा... बस एक विकेट लेकर रिकॉर्ड बुक हिला देंगे भुवनेश्वर कुमार, IPL में बना देंगे महारिकॉर्ड

Bhuvneshwar Kumar: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में फैंस की नजरें भुवनेश्वर कुमार पर रहेंगी, जो आईपीएल में रिकॉर्ड बुक हिलाने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:21 PM IST
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200 विकेट लेने से एक कदम दूर दूर भुवनेश्वर कुमार (PHOTO- IPLT20.COM)
200 विकेट लेने से एक कदम दूर दूर भुवनेश्वर कुमार (PHOTO- IPLT20.COM)

Bhuvneshwar Kumar Wickets in IPL: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आईपीएल 2026 में रविवार (5 अप्रैल) को मौसम बिगड़ने वाला है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में RCB के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर निगाहें रहेंगी, जो आईपीएल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं. भुवनेश्वर फिलहाल इंडियन प्रीमियम लीग में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. पहले नंबर पर स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल है, जिनके नाम आईपीएल में 224 विकेट है.

आईपीएल में 2011 से खेल रहे भुवनेश्वर कुमार इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं. जी हां, भुवी के नाम अब तक 191 मैचों में 199 विकेट है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उनकी नजर एक महारिकॉर्ड बनाने पर होगी.

200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनेंगे

भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं. इस बात की पूरी उम्मीद है कि CSK के खिलाफ मैच में वो इस मिल के पत्थर को हासिल कर लेंगे. आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर से आगे कोई तेज गेंदबाज नहीं है. इस लिस्ट में भुवी टॉप-5 में इकलौते तेज गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह (183 विकेट) छठे और ड्वेन ब्रावो (183 विकेट) सातवें पायदान पर हैं. मुंबई इंडियंस के पूर्व धुरंधर पेसर लसीथ मलिंगा 170 विकेट के साथ लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं.

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आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट

युजवेंद्र चहल- 224 विकेट
भुवनेश्वर कुमार- 199 विकेट
सुनील नरेन- 193 विकेट
पीयूष चावला- 192 विकेट
रविचंद्रन अश्विन- 187 विकेट

भुवनेश्वर कुमार का आईपीएल करियर

दाएं हाथ के पेसर भुवनेश्वर कुमार ने साल 2011 में आईपीएल में डेब्यू किया था. वो पहले तीन साल पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए खेले. 2014 में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद में जगह मिली और इस फ्रेंचाइजी के लिए स्टार गेंदबाज ने अहम योगदान दिया. आईपीएल 2025 में भुवनेश्वर कुमार की एंट्री रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में हुई. उन्होंने आईपीएल में अब तक 191 मैच खेले हैं और 27.35 की औसत और 7.69 की इकोनॉमी रेट से 199 विकेट चटकाए हैं.

(यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने फिर हिलाई रिकॉर्ड बुक, 51 छक्कों से दिल्ली कैपिटल्स को दहलाया, बनाया विशाल रिकॉर्ड)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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