भुवनेश्वर कुमार के नाम IPL में दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, 9वीं बार हुई फजीहत

Bhuvneshwar Kumar Most 50+ Runs Conceded in IPL: भुवनेश्वर कुमार के लिए आईपीएल 2026 ऐतिहासिक रहा है. पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे इस खिलाड़ी ने अब तक कमाल की बॉलिंग की थी, लेकिन 22 मई की रात भुवी को इतनी मार पड़ी कि उनके नाम एक शर्मनाक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भुवी की लाइन-लेंथ ऐसी बिगाड़ी कि वे आईपीएल इतिहास के सबसे अनचाहे क्लब के 'किंग' बन बैठे.

भुवी आमतौर पर बेहद कसी हुई और किफायती गेंदबाजी करते हैं. चाहे पहले 6 ओवर की बात हो या फिर डेथ ओवरों की, दाएं हाथ के इस स्विंग के सुल्तान के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई विकेट चटकाए 51 रन लुटा दिए. इसके साथ ही वो आईपीएल के इतिहास में बतौर गेंदबाज सबसे ज्यादा बार 'फिफ्टी' (पारी में 50 से अधिक रन) लुटाने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं.

भुवनेश्वर कुमार के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में यह कुल 9वीं बार है, जब भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ किसी एक पारी में 50 या उससे अधिक रन बने हैं. इस शर्मनाक रिकॉर्ड के मामले में उन्होंने भारतीय टीम के अपने साथी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बराबरी कर ली है. शमी भी अपने आईपीएल करियर में 9 बार 50 से अधिक रन खा चुके हैं. इस लिस्ट में आरसीबी के ही मोहम्मद सिराज 8 बार के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं.

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इस सीजन पहली बार हुई भुवी की ऐसी 'कुटाई'

भुवनेश्वर कुमार जैसे क्लास बॉलर की गेंदों पर रनों की ऐसी भयंकर बरसात होना बेहद दुर्लभ नजारा है. आईपीएल 2026 के अपने शुरुआती 13 मैचों में भुवनेश्वर ने सिर्फ एक पारी में 40 से अधिक रन दिए थे, पचास रन लुटाना तो दूर की बात थी. सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन की पहली ऐसी टीम बनी है, जिसके बल्लेबाजों ने भुवी के खौफ को खत्म करते हुए उनके खिलाफ 50 से अधिक रन बटोरे हैं. हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 255 रन बोर्ड पर लगाए थे और आरसीबी को 200 रनों पर रोककर 55 रनों से मैच जीता.

पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे भुवी

भले ही हैदराबाद के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार की जमकर फजीहत हुई हो और वे एक भी विकेट न निकाल पाए हों, लेकिन इसके बावजूद टूर्नामेंट की पर्पल कैप (Purple Cap) उन्हीं के सिर पर सजी हुई है. वो 14 मैचों में 24 विकेट के साथ नंबर 1 पर काबिज हैं. गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा भी 24 विकेट लेकर उनके बराबर खड़े हैं, लेकिन बेहतर इकॉनमी और औसत के मामले में भुवनेश्वर उनसे आगे हैं.

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