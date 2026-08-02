भुवनेश्वर कुमार के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? 'मर चुकी है' टीम इंडिया में वापसी की इच्छा, खुद बता दी बड़ी वजह

अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप से पहले कई क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व भारतीय खिलाड़ी मेगा इवेंट के लिए भारत की संभावित खिलाड़ियों का चयन कर रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन से लेकर दिनेश कार्तिक और रवि शास्त्री तक के लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार का नाम शामिल है, जिन्होंने भारत के लिए आखिरी ODI जनवरी, 2022 में खेला था. हैरानी की बात ये है कि भुवनेश्वर खुद टीम इंडिया में वापसी के लिए बेताब नहीं हैं. जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार पेसर ने इसके पीछे की वजह भी बताई है.