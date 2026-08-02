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भुवनेश्वर कुमार के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? 'मर चुकी है' टीम इंडिया में वापसी की इच्छा, खुद बता दी बड़ी वजह

भारत के लिए 121 ODI खेल चुके भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि वो अब टीम इंडिया में वापसी को लेकर उतने बेताब नहीं हैं और इस बारे में सोचते भी नहीं हैं. उनका ये बयान तब आया है जब अश्विन और रवि शास्त्री जैसे पूर्व दिग्गज उन्हें अगले साल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में देखना चाहते हैं.

Published: Aug 02, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:29 PM IST
भुवनेश्वर कुमार के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? 'मर चुकी है' टीम इंडिया में वापसी की इच्छा, खुद बता दी बड़ी वजह
Image Credit: भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया में वापसी को लेकर नहीं बेताब (BCCI/X)

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