भुवनेश्वर कुमार के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? 'मर चुकी है' टीम इंडिया में वापसी की इच्छा, खुद बता दी बड़ी वजह

अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप से पहले कई क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व भारतीय खिलाड़ी मेगा इवेंट के लिए भारत की संभावित खिलाड़ियों का चयन कर रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन से लेकर दिनेश कार्तिक और रवि शास्त्री तक के लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार का नाम शामिल है, जिन्होंने भारत के लिए आखिरी ODI जनवरी, 2022 में खेला था. हैरानी की बात ये है कि भुवनेश्वर खुद टीम इंडिया में वापसी के लिए बेताब नहीं हैं. जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार पेसर ने इसके पीछे की वजह भी बताई है.
भारत के लिए 121 ODI खेल चुके भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि वह अब टीम इंडिया में वापसी को लेकर उतने बेताब नहीं हैं. भुवी फिलहाल आईपीएल में आरसीबी का हिस्सा हैं और इस टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा है. आईपीएल 2026 में अनुभवी गेंदबाज ने 28 विकेट चटकाए थे और इस शानदार प्रदर्शन के बाद से ही उनकी टीम इंडिया में वापसी की मांग तेज है.
भुवनेश्वर कुमार अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बल्लेबाजों से नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों से है. 36 साल के भुवनेश्वर अब टीम इंडिया में वापसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते. दिलचस्प बात यह है कि सोच में आए इस बदलाव के साथ ही उनके करियर का एक बहुत शानदार दौर भी शुरू हुआ है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में आने के बाद से, अनुभवी तेज गेंदबाज ने नई ऊर्जा के साथ वापसी की है और टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. नई गेंद पर उनका कंट्रोल, डेथ ओवरों में उनका संयम और बल्लेबाजों को अपनी सोच से मात देने की उनकी काबिलियत ने RCB को लगातार IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई है. हालांकि, टीम इंडिया में वापसी को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग है.
भुवनेश्वर कुमार ने RCB के पॉडकास्ट पर कहा, ''मैं पहले ही भारत के लिए खेल चुका हूं. यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मुझे अब हासिल करना है. अगर मुझे एक और मौका मिलता है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं वह अनुभव पहले ही ले चुका हूं. मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूं, वह खेल के प्रति मेरे प्यार की वजह से कर रहा हूं. मुझे पता है कि मुझे अनुशासित रहना होगा.''
भुवनेश्वर ने आगे कहा कि मैं आईपीएल और घरेलू क्रिकेट इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि मुझे सच में इस खेल से प्यार है. जब आप युवा होते हैं और भारतीय टीम में होते हैं, तो आप जुनून और खेल का मजा लेने की बातें करते हैं. लेकिन समय के साथ, आप सच में इसे महसूस करने लगते हैं. आप 'जो आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दें' या 'ज्यादा न सोचें' जैसी बातें सुनते हैं. अब इन बातों का मेरे लिए असल में कोई मतलब है.
एक समय पर भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया की जान हुआ करते थे. अपनी स्विंग गेंदबाजी की कला से उन्होंने अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए. दाएं हाथ के पेसर ने भारत के लिए 21 टेस्ट में 63 विकेट. 121 ODI में 141 विकेट और 87 T20I में 90 विकेट चटकाए. पिछले 4 साल से वो टीम इंडिया से बाहर हैं. उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर, 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था.