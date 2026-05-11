भुवनेश्वर के छक्के से बना गजब का संयोग, RCB लगातार दूसरी बार बनेगी चैंपियन! 10 साल पहले से जुड़ा स्पेशल कनेक्शन

Bhuvneshwar Kumar: IPL 2026 में रविवार को दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया. रायपुर में खेले गए मैच में भुवनेश्वर कुमार ने फैंस का दिल जीत लिया. गेंद से जादू दिखाने के बाद भुवी ने अहम मौके पर बल्ले से भी जलवा दिखाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए वो आखिरी ओवर में बैटिंग करने उतरे और पहली ही गेंद पर झन्नाटेदार छक्का लगाकर मैच का पासा पलट दिया. भुवनेश्वर कुमार ने अपने आईपीएल करियर में 200 से अधिक बल्लेबाजों का शिकार किया है, लेकिन छक्के अभी तक सिर्फ 4 उड़ाए हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने IPL करियर का चौथा सिक्स जड़ा ,लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भुवी ने तीसरा छक्का जड़ा था तो क्या हुआ था? आइए मजेदार संयोग के बारे में जानते हैं.

भुवनेश्वर ने आईपीएल में कितने छक्के जड़े हैं?

मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 में छक्का जड़ने से पहले भुवनेश्वर ने साल 2016 में आखिरी सिक्स जड़ा था. तब वो सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा थे और उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सिक्स जड़ा था. अब तक तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जब भुवी ने आखिरी बार छक्का लगाया था तो क्या गजब हुआ था? जी हां, इसी से बन रहा है आरसीबी का दोबारा चैंपियन बनने का गजब का संयोग.

भुवनेश्वर के छक्के से बना गजब का संयोग

भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में अब तक 4 छक्के जड़े हैं. आखिरी बार जब 2016 में उन्होंने सिक्स ठोका था, तब उनकी टीम चैंपियन बनी थी. सनराइजर्स हैदराबाद ने फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया था. इतना ही नहीं, भुवनेश्वर कुमार से जुड़ा एक और किस्मत कनेक्शन है, जिसके बारे में जानकर RCB के तमाम फैंस खुश हो जाएंग.

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दरअसल, 10 साल पहले यानी 2016 में भुवनेश्वर कुमार ने IPL में अपना आखिरी सिक्स जड़ा था और उस सीजन उनके सिर पर पर्पल कैप भी थी. शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट चटकाए थे. अब 10 साल बाद यानी 2016 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. भुवी ने सिर पर फिलहाल पर्पल कैप भी है और वो छक्का भी जड़ चुके हैं. तो क्या इस साल RCB चैंपियन बनने वाली है? खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये महज संयोग है या भुवी के लिए भगवान ने खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है. जो भी हो... इतना जरूर है कि 36 साल की उम्र में भी वो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं.

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 11, 2026

अब तक ले चुके हैं 21 विकेट

आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर कुमार के आगे अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए हैं. स्विंग का जादू दिखाते हुए अनुभवी गेंदबाज ने अब तक खेले गए 11 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं. इन 11 मैचों में से 6 बार उन्होंने 3 या इससे अधिक विकेट चटकाए हैं. फिलहाल पर्पल कैप भी उनके सिर पर चमक रही है.

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