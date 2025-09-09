Asia Cup: खतरे में भुवनेश्वर कुमार का स्पेशल रिकॉर्ड, एशिया कप में इतिहास रचने वाला है खूंखार बॉलर

Asia Cup 2025 Afghanistan vs Hong Kong: अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला खेला जाएगा. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में टूर्नामेंट का आगाज होगा. यूएई और पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेलने के बाद अफगान टीम तैयार है. उसने पिछले कुछ बड़े टूर्नामेंट में कई उलटफेर किए हैं. हांगकांग के खिलाफ पहला मैच अपेक्षाकृत आसान मुकाबला होगा. इसके बाद उसे बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेलना है. ऐसे में राशिद खान की टीम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी.

पहले मैच में बनेंगे बड़े रिकॉर्ड

अफगानिस्तान इस एशिया कप में अंडरडॉग के रूप में उतर रहा है. वह किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखता है. हांगकांग के बाद वह बांग्लादेश को भी परास्त कर सकता है. उसका सबसे मुश्किल मैच ग्रुप में श्रीलंका के खिलाफ हो सकता है. राशिद खान की सेना किसी भी हाल में कम से कम सुपर-4 तक पहुंचना चाहेगी. टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में दो बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं. अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी अपने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले अपने देश के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. वह 51 रन पीछे हैं. दूसरी ओर, राशिद खान एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राशिद खान हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज राशिद ने अब तक खेले गए आठ एशिया कप टी20 मैचों में 11 विकेट लिए हैं. भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें मंगलवार को हांगकांग के कम से कम तीन बल्लेबाजों को आउट करना होगा. भारत के दिग्गज बॉलर भुवनेश्वर कुमार 13 विकेटों के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं.

ये भी पढ़ें: एशिया कप के पहले ही मैच में इतिहास रचेगा यह दिग्गज क्रिकेटर! वर्ल्ड क्रिकेट में पहली बार होगा ऐसा, बस चाहिए 51 रन

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

भुवनेश्वर कुमार (भारत)- 6 मैच- 13 विकेट

अमजद जावेद (यूएई)- 7 मैच- 12 विकेट

मोहम्मद नवीद (यूएई)- 7 मैच- 11 विकेट

राशिद खान (अफगानिस्तान)- 8 मैच- 11 विकेट

हार्दिक पांड्या (भारत)- 8 मैच- 11 विकेट

अल अमीन हुसैन (बांग्लादेश)- 5 मैच- 11 विकेट

ये भी पढ़ें: ​अचानक हॉस्पिटल क्यों पहुंचे रोहित शर्मा? एशिया कप से पहले फैंस की बढ़ी टेंशन, आग की तरह फैल रहा Video

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरवेश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह ओमरज़ाई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी.