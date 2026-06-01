पर्पल कैप से चूके... फिर भी भुवनेश्वर की टीम इंडिया में वापसी तय? BCCI उपाध्यक्ष हुए मुरीद

Bhuvneshwar Kumar: कभी भारत के स्विंग के बाजीगर कहे जाने वाले भुवनेश्वर की चमक पिछले कई सालों से फीकी पड़ी हुई है. 4 साल से भुवनेश्वर सेलेक्टर्स के रडार से बाहर हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में अचानक भुवनेश्वर कुमार ने ऐसा कमबैक किया कि सभी की नजरों में चढ़ चुके हैं.
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Bhuvneshwar Kumar: कभी भारत के स्विंग के बाजीगर कहे जाने वाले भुवनेश्वर की चमक पिछले कई सालों से फीकी पड़ी हुई है. 4 साल से भुवनेश्वर सेलेक्टर्स के रडार से बाहर हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में अचानक भुवनेश्वर कुमार ने ऐसा कमबैक किया कि सभी की नजरों में चढ़ चुके हैं. सभी के जेहन में एक ही सवाल है कि क्या भुवनेश्वर की टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं. बदकिस्मती से भुवनेश्वर पर्पल कैप से महज 3 विकेट से चूक गए, लेकिन इसके बाद भी उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है.
भुवनेश्वर कुमार ने फाइनल मुकाबले में 2 विकेट अपने नाम किए और आखिर तक पर्पल कैप की रेस में थे. उन्होंने 2 विकेट लेकर कगिसो रबाडा के 28 विकेट की बराबरी कर ली थी. लेकिन गुजरात की टीम की गेंदबाजी आते ही रबाडा को एक विकेट मिल गया, जिसके चलते वो आगे हो गए. 1 विकेट से भुवी पीछे हो गए, लेकिन वह इस प्रदर्शन के साथ सभी की नजरों में चढ़ चुके हैं. एक समय भुवनेश्वर का नाम गुमनाम होता दिख रहा था, लेकिन अब चर्चा में आ गए हैं.
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से पत्रकारों ने बात की तो वह भुवनेश्वर कुमार का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसने जो करके दिखाया, उससे पूरा देश खुश है. उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है. हर कोई पसंद कर रहा है. जोर की टक्कर थी. बहुत अच्छा फाइनल हुआ. एक भुवनेश्वर कुमार भी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है.'
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राजीव शुक्ला ने दोनों टीमों को बधाई देते हुए कहा, 'फाइनल में वही पहुंचते हैं जो अच्छा खेलते हैं. दोनों टीम चैंपियन होने लायक थी. दोनों जबरदस्त थी और खुशी की बात है कि आरसीबी ने लगातार दूसरी बार ये तमगा हासिल किया. उन्हें बहुत-बहुत बधाई. साथ ही साथ गुजरात टाइटंस को भी बहुत बधाई.' उनसे जब पूछा गया कि वह इस सीजन किस खिलाड़ी से प्रभावित हुए तो उन्होंने दो प्लेयर्स का नाम लिया.
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