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Hindi Newsक्रिकेटभुवनेश्वर बनाम बुमराह: एक स्विंग का किंग तो दूसरा यॉर्कर का बादशाह, IPL में किसका ज्यादा जलवा? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े

भुवनेश्वर बनाम बुमराह: एक स्विंग का 'किंग' तो दूसरा यॉर्कर का 'बादशाह', IPL में किसका ज्यादा जलवा? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े

Jasprit Bumrah vs Bhuvneshwar Kumar: आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है. बल्लेबाजों के लिए सीजन में बहुत कुछ है, लेकिन गेंदबाज संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. इस लिस्ट में टीम इंडिया के अनुभवी और चर्चित गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार भी शामिल हैं. आईए जानते हैं कि दोनों में से किसका IPL में जलवा ज्यादा रहा है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:46 AM IST
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Jasprit Bumrah vs Bhuvneshwar Kumar (X)
Jasprit Bumrah vs Bhuvneshwar Kumar (X)

Jasprit Bumrah vs Bhuvneshwar Kumar: आईपीएल 2026 में गेंदबाजों की हालत पतली नजर आ रही है. 2-3 विकेट के लिए गेंदबाजों को जमकर पापड़ बेलने पड़ रहे हैं. फिर चाहे कोई युवा गेंदबाज हो या फिर कोई अनुभव से भरा हो. लिस्ट में टीम इंडिया के चर्चित गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे नाम हैं. एक यॉर्कर किंग है तो दूसरा स्विंग में मास्टर है, इसके बाद भी दोनों इस सीजन संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. आईए इन दोनों के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि आईपीएल में किसका ज्यादा जलवा रहा है. 

इस सीजन विकेटों के लिए संघर्ष

जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार दोनों ही गेंदबाजों की तूती आईपीएल में बोलती नजर आई है. आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दोनों का नाम टॉप-10 में आता है. भुवी आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. उन्होंने इस सीजन में ही अपने 200 विकेट पूरे किए हैं. पहले नंबर पर 224 विकेट के साथ चहल हैं जबकि दूसरे स्थान पर भुवी ने कब्जा जमा रखा है. उन्होंने इस सीजन अभी तक 2 मैच में 4 विकेट झटके हैं. 

नंबर-6 पर बुमराह 

आईपीएल 2026 में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में फीके नजर आ रहे हैं. 3 मैच में अभी तक बुमराह का खाता भी नहीं खुला है. हालांकि, आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह छठे नंबर पर आते हैं. राजस्थान के खिलाफ मुंबई को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बुमराह का जलवा देखने को नहीं मिला. 

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कैसा रहा दोनों का IPL करियर?

भुवी और बुमराह के आईपीएल करियर की बात करें तो मैचों के हिसाब से बुमराह आगे नजर आते हैं. भुवी ने अभी तक 192 मैच में 202 विकेट झटके हैं. इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट जबकि इतने ही बार पंजा खोला है. उन्होंने 2016 और 2017 में पर्पल कैप भी जीती थी. वहीं, बुमराह की बात करें तो उन्होंने पिछले सीजन पर्पल कैप जीती थी. अभी तक उन्होंने महज 148 मैच खेले हैं जिसमें 183 विकेट ले लिए हैं. बुमराह ने आईपीएल में 3 बार चार विकेट जबकि 2 बार पंजा खोला है. पिछले सीजन ही उन्होंने पर्पल कैप अपने नाम की थी. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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