भुवनेश्वर कुमार रचेंगे इतिहास, बनेंगे ऐसा करने वाले आईपीएल इतिहास के दूसरे गेंदबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने वाली है. सभी टीमें इसे लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं और अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं. फैंस इस बार भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. बता दें कि इस सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. खास बात यह है कि यह ओपनिंग मैच RCB के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. 2025 की चैंपियन RCB इस सीजन भी अपने जीत के सफर को जारी रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस कारण RCB के फैंस इस मुकाबले का बहुत उत्साह और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

भुवी के लिए बड़ा मौका

RCB और SRH के मुकाबले में वैसे तो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फैंस का ध्यान खींचेंगे, लेकिन अनुभवी गेंदबाज **भुवनेश्वर कुमार** भी अपनी शानदार गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने को तैयार हैं. इस मैच में भुवी के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का भी सुनहरा अवसर है. अगर वे सिर्फ 2 विकेट हासिल करते हैं, तो IPL में 200 विकेट का बड़ा मुकाम अपने नाम कर लेंगे. अब तक यह कमाल केवल एक ही गेंदबाज ने किया है.

खास क्लब में होगी एंट्री

IPL के इतिहास में 200 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं. चहल ने 174 मैचों की 172 पारियों में 221 विकेट लिए हैं और वह IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. भुवनेश्वर कुमार दूसरे नंबर पर हैं. भुवी ने अब तक 190 मैचों में 198 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने IPL में एक ही मैच में दो बार 4 विकेट और दो बार 5 विकेट लेने का शानदार कारनामा भी किया है.

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IPL के इतिहास में शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज

युजवेंद्र चहल – 221

भुवनेश्वर कुमार – 198

सुनील नरेन – 192

पीयूष चावला – 192

रविचंद्रन अश्विन – 187

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