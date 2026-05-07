IPL में आज 'दोहरा शतक' लगाएंगे भुवनेश्वर कुमार, ये प्रचंड महारिकॉर्ड बनाने वाले बनेंगे दुनिया के पहले तेज गेंदबाज

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अनोखा दोहरा शतक जड़ सकते हैं. भुवनेश्वर कुमार ये प्रचंड महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बनेंगे. भुवनेश्वर कुमार के आईपीएल करियर का यह 200वां मैच होगा. इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पहले विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ की है. कोच एंडी फ्लावर और साथी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भी भुवनेश्वर को बधाई दी है.

IPL में आज 'दोहरा शतक' लगाएंगे भुवनेश्वर कुमार

आरसीबी के एक्स अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में कोहली ने कहा, 'एक तेज गेंदबाज के तौर पर 200 मैच खेलना बड़ी बात है. मुझे पता है कि यह टी20 क्रिकेट है. भुवनेश्वर ने इतने सालों में हर फॉर्मेट में बहुत क्रिकेट खेला है. वह एक सफल गेंदबाज रहे हैं.' विराट ने कहा, 'भुवी के बारे में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, वह है उनकी गेम की समझ. वह शायद आईपीएल इतिहास के शीर्ष तीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं. अगर आप उनकी इकोनॉमी, विकेटों की संख्या, और हर गेम में फेंकी गई डॉट गेंदों की संख्या देखें, तो यह कमाल है. वह ऐसा इंसान है जिस पर आप हर बार दबाव में भरोसा कर सकते हैं. इतने सालों तक उस स्तर की स्किल बनाए रखना और उसे कार्यान्वित करना एक बड़ी उपलब्धि है.'

स्विंग गेंदबाजी टॉप लेवल

RCB में भुवनेश्वर कुमार के तेज गेंदबाजी साझेदार ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने भी उनकी तारीफ की है. हेजलवुड ने कहा, 'मुझे लगता है कि उनका स्किल सेट सबसे अच्छा है. स्विंग गेंदबाजी टॉप लेवल पर है. वह लगातार जिस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, गेंद को दोनों तरफ घुमाते हैं, और जिस तरह से गेम को पढ़ते हैं, वह शानदार है, जो भी मैच का पहला ओवर फेंकता है, उसके लिए कंडीशन को जल्दी से समझने की क्षमता बहुत जरूरी है.' उन्होंने कहा, '200 मैच खेलना एक बड़ी उपलब्धि है. मेरा मानना ​​है कि वह आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं.'

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ये प्रचंड महारिकॉर्ड बनाने वाले बनेंगे दुनिया के पहले तेज गेंदबाज

IPL के इतिहास में भुवनेश्वर कुमार 200 मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज होंगे. 200 विकेट लेने वाले भी वह पहले तेज गेंदबाज हैं. भुवनेश्वर IPL वह सब कुछ हासिल कर चुके हैं, जो मुमकिन है. उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई.' आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर ने भुवनेश्वर को अपनी कला का मास्टर बताया. फ्लावर ने कहा, 'उन्हें अपना काम करते देखना बहुत खुशी की बात है. यह कुछ-कुछ विराट को बल्लेबाजी करते देखने जैसा है. वे जो करते हैं, उसमें मास्टर हैं. 200 वें मैच के लिए बहुत बहुत बधाई.' आईपीएल 2026 में पर्पल कैप होल्डर भुवनेश्वर कुमार ने अब तक खेले 199 आईपीएल मैचों में 215 विकेट लिए हैं. आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले वह पहले तेज गेंदबाज हैं.