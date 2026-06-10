पाकिस्तान सुपर लीग के सिकंदर को PCB ने दूध में से मक्खी की तरह निकाला, बाबर आजम के साथ अफरीदी-सलमान आगा भी OUT

Pakistan Squad for Asian Games: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. इसमें सबसे बड़ा उलटफेर बाबर आजम और पूर्व कप्तान सलमान अली आगा को बाहर करना रहा है. वनडे के कप्तान और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का चयन भी नहीं हुआ है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से ही बाबर के भविष्य पर संशय बना हुआ था और अब उन्हें वनडे टीम के बाद एशियन गेम्स टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है.
सलमान अली आगा को भी कप्तानी से हटा दिया गया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम की कमान संभाली थी. पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था. उनके स्थान पर साहिबजादा फरहान को कप्तानी का इनाम दिया गया है. वह इस बड़े टूर्नामेंट के जरिए अपना कप्तानी डेब्यू करेंगे.
साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे सफल बल्लेबाज रहे थे, जहां उन्होंने 76.60 की औसत और 160.25 के स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 383 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे. इसके विपरीत, बाबर आजम वर्ल्ड कप में पूरी तरह फ्लॉप रहे और मात्र 91 रन ही बना सके. हालांकि बाबर ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल 2026) में 588 रन बनाए थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने युवा खून पर भरोसा जताया है. बाबर के साथ-साथ शाहीन अफरीदी और शादाब खान जैसे दिग्गज भी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं.
साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उपकप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम, उस्मान खान.
दूसरी ओर, भारत की बात करें तो वह एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक विजेता है. वह इस बार अपने मुख्य खिलाड़ियों के साथ खिताब बचाने उतरेगा. श्रेयस अय्यर को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. इस टीम की सबसे बड़ी मजबूती जसप्रीत बुमराह की वापसी है, जो आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज से आराम के बाद सीधे जापान में गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी.