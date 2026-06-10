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पाकिस्तान सुपर लीग के सिकंदर को PCB ने दूध में से मक्खी की तरह निकाला, बाबर आजम के साथ अफरीदी-सलमान आगा भी OUT

Pakistan Squad for Asian Games: एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा हो गई है. पाकिस्तान ने बाबर आजम, सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी को टीम से निकाल दिया है. साहिबजादा फरहान को कमान सौंपी गई है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:04 PM IST
पाकिस्तान सुपर लीग के सिकंदर को PCB ने दूध में से मक्खी की तरह निकाला, बाबर आजम के साथ अफरीदी-सलमान आगा भी OUT
Image Credit: बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और सलमान अली आगा

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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