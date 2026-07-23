सावधान अभिषेक शर्मा... एक गलती से पूरे करियर पर लग जाएगा ये 'दाग', जिम्बाब्वे के लिए रहना होगा अलर्ट

अभिषेक सिर्फ शर्मनाक रिकॉर्ड की दहलीज पर नहीं हैं बल्कि 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भी तैयार हैं. 16 रन बनाते ही टी20 फॉर्मेट में उनके 6 हजार रन पूरे हो जाएंगे. अगर इस मुकाबले में वह ऐसा करते हैं तो 200 पारियों में वह 6 हजार रन का आंकड़ा छू लेंगे. सबसे तेज 6 हजार टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है, जिन्होंने महज 166 पारियों में ये उपलब्धि हासिल कर ली थी.