सावधान अभिषेक शर्मा... एक गलती से पूरे करियर पर लग जाएगा ये 'दाग', जिम्बाब्वे के लिए रहना होगा अलर्ट

IND vs ZIM: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के लिए ये मुकाबला किसी अलर्ट से कम नहीं होगा. एक गलती उनके पूरे टी20 करियर पर दाग लगा सकती है. अभिषेक शर्मा 2026 में एक शर्मनाक रिकॉर्ड में दो खिलाड़ियों के साथ सबसे ऊपर हैं. इस साल अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में जरूर दिखे हैं, लेकिन गुच्छों में डक आउट भी हुए हैं.
हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो टी20 फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा डक आउट का है. इस मामले में अभिषेक शर्मा अफगानिस्तान के राशिद खान और पाकिस्तान के शादाब खान के साथ संयुक्त रूप से नंबर-1 पर हैं. राशिद 2019 में साल में इस फॉर्मेट में 9 बार 0 पर आउट हुए थे जबकि 2024 में शादाब खान के साथ ये हुआ था.
अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ डक आउट से बचना चाहेंगे. अगर वह एक बार डक आउट हो जाते हैं तो उनके टी20 करियर पर बड़ा दाग लग जाएगा. अभिषेक दुनिया में इस फॉर्मेट में साल में सबसे ज्यादा डक आउट होने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. 2026 में अभी तक अभिषेक 6 बार टीम इंडिया के लिए खेलते हुए 0 पर आउट हुए हैं जबकि 3 बार आईपीएल और डोमेस्टिक में मिलाकर 0 पर विकेट गंवाया.
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अभिषेक सिर्फ शर्मनाक रिकॉर्ड की दहलीज पर नहीं हैं बल्कि 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भी तैयार हैं. 16 रन बनाते ही टी20 फॉर्मेट में उनके 6 हजार रन पूरे हो जाएंगे. अगर इस मुकाबले में वह ऐसा करते हैं तो 200 पारियों में वह 6 हजार रन का आंकड़ा छू लेंगे. सबसे तेज 6 हजार टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है, जिन्होंने महज 166 पारियों में ये उपलब्धि हासिल कर ली थी.