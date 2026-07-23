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सावधान अभिषेक शर्मा... एक गलती से पूरे करियर पर लग जाएगा ये 'दाग', जिम्बाब्वे के लिए रहना होगा अलर्ट

IND vs ZIM: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के लिए ये मुकाबला किसी अलर्ट से कम नहीं होगा. एक गलती उनके पूरे टी20 करियर पर दाग लगा सकती है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 23, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:55 AM IST
सावधान अभिषेक शर्मा... एक गलती से पूरे करियर पर लग जाएगा ये 'दाग', जिम्बाब्वे के लिए रहना होगा अलर्ट

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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