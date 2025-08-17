Asia Cup 2025 से बाहर ही नहीं... बाबर आजम को मिला अल्टीमेटम, कोच का बड़ा खुलासा
Asia Cup 2025 से बाहर ही नहीं... बाबर आजम को मिला अल्टीमेटम, कोच का बड़ा खुलासा

Babar Azam: एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. टीम में न बाबर का नाम है और रिजवान का भी नाम स्क्वाड से गायब है. बाबर सिर्फ टीम से बाहर ही नहीं हुए बल्कि उन्हें आगामी करियर को लेकर अल्टीमेटम भी मिल गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:34 PM IST
Babar Azam
Babar Azam

Babar Azam: एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. टीम में न बाबर का नाम है और रिजवान का भी नाम स्क्वाड से गायब है. बाबर सिर्फ टीम से बाहर ही नहीं हुए बल्कि उन्हें आगामी करियर को लेकर अल्टीमेटम भी मिल गया है. एशिया कप स्क्वाड पर पाकिस्तान के हेड खुलकर बात की. उन्होंने इशारा किया कि आखिर बाबर एशिया कप 2025 से बाहर क्यों हैं.

15 महीनों में अर्श से फर्श पर

सिर्फ 15 महीनों में बाबर आजम अर्श से फर्श पर आ चुके हैं. उन्हें वेस्टइंडीज में होने वाले विश्व कप के लिए पाकिस्तान के टी20I कप्तान के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था लेकिन अब टीम में जगह बनाने के लाले पड़ गए हैं. लंबे समय तक बाबर टी20 इंटरनेशनल में आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप पर रहे थे, लेकिन अब उनका ग्राफ साल-दर-साल गिरता नजर आ रहा है.

क्या बोले हेड कोच?

पाकिस्तान के सीमित ओवरों के हेड कोच माइक हेसन ने बाबर के ड्रॉप करने के फैसले पर कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि बाबर को कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है, खासकर स्पिन के खिलाफ और उनके स्ट्राइक-रेट के मामले में. मुझे पता है कि वह इन पहलुओं पर इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं.'

ये भी पढे़ं.. VIDEO: 3 छक्के और तीनों स्टेडियम पार... क्रिस गेल से भी खूंखार पॉवर हिटर की दस्तक, तलवार की चलाता है बल्ला

BBL पर रहेगी नजर

बाबर पर सभी का फोकस बिग बैश लीग में होगा. कोच ने आगे इस मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'बाबर जैसे खिलाड़ी के पास बीबीएल में खेलने और टी20 क्रिकेट के इन क्षेत्रों में सुधार दिखाने का भी मौका है. वह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Babar Azam

