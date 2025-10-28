Advertisement
trendingNow12979267
Hindi Newsक्रिकेट

सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर.. फिट हुई ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूंखार बल्लेबाज, कैसे पार लगेगी नैया

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल क्लैश में महज एक दिन का समय बाकी है. टीम इंडिया इसके लिए खूब पसीना बहा रही है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम से आई खबर ने भारतीय टीम की धड़कनें बढ़ा दी होंगी, क्योंकि टीम की इंजर्ड कप्तान सेमीफाइनल के लिए तैयार नजर आ रही हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Alyssa Healy
Alyssa Healy

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल क्लैश में महज एक दिन का समय बाकी है. टीम इंडिया इसके लिए खूब पसीना बहा रही है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम से आई खबर ने भारतीय टीम की धड़कनें बढ़ा दी होंगी, क्योंकि टीम की इंजर्ड कप्तान सेमीफाइनल के लिए तैयार नजर आ रही हैं. हीली को पिछले हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वह दो मुकाबलों से बाहर रहीं थीं. लेकिन इन फॉर्म हीली सेमीफाइनल में टीम इंडिया के सामने रोड़ा बनने को तैयार नजर आ रही हैं. 

ट्रेनिंग सेशन में शानदार फॉर्म

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज मुंबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान अच्छी फॉर्म में दिखीं. उन्होंने विकेटकीपिंग ड्रिल और पूरे नेट सेशन में हिस्सा लेने से पहले फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया. बाद के चरणों में, वह काफी कॉन्फिडेंट दिखीं और नेट बॉलर्स के खिलाफ गेंद को अच्छे से हिट कर रही थीं. टीम को कोच ने उनकी इंजरी पर अपडेट दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोच ने दिया अपडेट

ऑस्ट्रेलिया टीम की कोच शेली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'वह आज रात पूरी तरह से फिट नहीं थीं, लेकिन उनका असेसमेंट जारी रहेगा. हम सेमीफाइनल के लिए बहुत उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी कुछ समय बाकी हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे-जैसे मैच करीब आएगा, उनका असेसमेंट जारी रहेगा.' उनकी गैरमौजूदगी में तालिया मैक्ग्राथ ने टीम की कमान संभाली थी. 

ये भी पढ़ें.. 10 महीने बाद फिर पैर पर मारी कुल्हाड़ी... बाबर आजम से जल्द छिन जाएगी ग्रीन जर्सी, हुए डक आउटॉ

शानदार फॉर्म में हैं हीली

एलिसा हीली यदि 30 नवंबर को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में फिट हो जाती हैं तो टीम इंडिया के लिए बड़ी समस्या होंगी. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार फॉर्म दिखाई है और महज चार पारियों में 98 की औसत और 131.25 के स्ट्राइक रेट से 294 रन बनाए हैं. उनका सबसे शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाफ आया था, जो ऑस्ट्रेलिया का अगला सेमीफाइनल विरोधी है, जब उन्होंने 98 गेंदों में 142 रन बनाए थे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND W VS AUS W

Trending news

कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार