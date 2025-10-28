सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर.. फिट हुई ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूंखार बल्लेबाज, कैसे पार लगेगी नैया

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल क्लैश में महज एक दिन का समय बाकी है. टीम इंडिया इसके लिए खूब पसीना बहा रही है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम से आई खबर ने भारतीय टीम की धड़कनें बढ़ा दी होंगी, क्योंकि टीम की इंजर्ड कप्तान सेमीफाइनल के लिए तैयार नजर आ रही हैं. हीली को पिछले हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वह दो मुकाबलों से बाहर रहीं थीं. लेकिन इन फॉर्म हीली सेमीफाइनल में टीम इंडिया के सामने रोड़ा बनने को तैयार नजर आ रही हैं.

ट्रेनिंग सेशन में शानदार फॉर्म

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज मुंबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान अच्छी फॉर्म में दिखीं. उन्होंने विकेटकीपिंग ड्रिल और पूरे नेट सेशन में हिस्सा लेने से पहले फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया. बाद के चरणों में, वह काफी कॉन्फिडेंट दिखीं और नेट बॉलर्स के खिलाफ गेंद को अच्छे से हिट कर रही थीं. टीम को कोच ने उनकी इंजरी पर अपडेट दिया है.

कोच ने दिया अपडेट

ऑस्ट्रेलिया टीम की कोच शेली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'वह आज रात पूरी तरह से फिट नहीं थीं, लेकिन उनका असेसमेंट जारी रहेगा. हम सेमीफाइनल के लिए बहुत उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी कुछ समय बाकी हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे-जैसे मैच करीब आएगा, उनका असेसमेंट जारी रहेगा.' उनकी गैरमौजूदगी में तालिया मैक्ग्राथ ने टीम की कमान संभाली थी.

शानदार फॉर्म में हैं हीली

एलिसा हीली यदि 30 नवंबर को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में फिट हो जाती हैं तो टीम इंडिया के लिए बड़ी समस्या होंगी. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार फॉर्म दिखाई है और महज चार पारियों में 98 की औसत और 131.25 के स्ट्राइक रेट से 294 रन बनाए हैं. उनका सबसे शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाफ आया था, जो ऑस्ट्रेलिया का अगला सेमीफाइनल विरोधी है, जब उन्होंने 98 गेंदों में 142 रन बनाए थे.