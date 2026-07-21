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श्रेयस अय्यर के लिए हार का अलर्ट... जिम्बाब्वे के कप्तान ने भरी हुंकार, कहा- एकतरफा नहीं होगी सरीीज..

इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया को एक बार फिर अलर्ट मिल गया है. अंडर डॉग आयरलैंड ने भारतीय टीम को 2-0 से टी20 सीरीज में हराया था, अब जिम्बाब्वे को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के कप्तान ने अलर्ट दे दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:21 PM IST
श्रेयस अय्यर के लिए हार का अलर्ट... जिम्बाब्वे के कप्तान ने भरी हुंकार, कहा- एकतरफा नहीं होगी सरीीज..

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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