श्रेयस अय्यर के लिए हार का अलर्ट... जिम्बाब्वे के कप्तान ने भरी हुंकार, कहा- एकतरफा नहीं होगी सरीीज..

इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया को एक बार फिर अलर्ट मिल गया है. अंडर डॉग आयरलैंड ने भारतीय टीम को 2-0 से टी20 सीरीज में हराया था, अब जिम्बाब्वे को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के कप्तान ने अलर्ट दे दिया है. उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि ये सीरीज एकतरफा नहीं होगी. भारत-जिम्बाब्वे के बीच पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा.