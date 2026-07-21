श्रेयस अय्यर के लिए हार का अलर्ट... जिम्बाब्वे के कप्तान ने भरी हुंकार, कहा- एकतरफा नहीं होगी सरीीज..

इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया को एक बार फिर अलर्ट मिल गया है. अंडर डॉग आयरलैंड ने भारतीय टीम को 2-0 से टी20 सीरीज में हराया था, अब जिम्बाब्वे को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के कप्तान ने अलर्ट दे दिया है. उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि ये सीरीज एकतरफा नहीं होगी. भारत-जिम्बाब्वे के बीच पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टी20 में टीम इंडिया ने बड़े बदलाव किए. चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई. श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया था, जिसके चलते उन्हें टीम की कमान मिली. लेकिन शुरुआत ही बुरे सपने जैसी हुई. उन्हें आयरलैंड दौरे पर 2 जबकि इंग्लैंड टूर पर 4 टी20 मैच गंवाने पड़े और अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है.
रजा ने स्टार स्पोर्ट्स से मैच से पहले बात करते हुए कहा, "इस सीरीज में दोनों देशों के पास बराबर मौके होंगे. हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है. हमारी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सीरीज बेहद रोमांचक होगी." जिम्बाब्वे उलटफेर करने में माहिर हो चुकी है और फरवरी में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर दुनियाभर में अपना डंका पीटा था.
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रजा ने आगे कहा, "जहां तक जीत हार का सवाल है तो दोनों टीमों के पास यह सीरीज जीतने के बराबर मौके होंगे. इन दिनों टीम इंडिया बदलाव से गुजर रही है, जिसके चलते ये सीरीज और भी रोमांचक हो चुकी है. मुझे नहीं लगता कि यह सीरीज एकतरफा होगी." वैभव सूर्यवंशी समेत कुछ बड़े नाम होंगे जो इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होंगे.