सावधान इंडिया! SA के एक-एक रन बेहद कीमती, ईडन गार्डन्स पर कभी नहीं चेज हुआ इससे अधिक का टारगेट, होश उड़ा देंगे आंकड़े

सावधान इंडिया! SA के एक-एक रन बेहद कीमती, ईडन गार्डन्स पर कभी नहीं चेज हुआ इससे अधिक का टारगेट, होश उड़ा देंगे आंकड़े

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका के पास फिलहाल 63 रनों की बढ़त है. अगर आप सोच रहे हैं कि मैच टीम इंडिया के हाथ में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों को जल्द से जल्द तीन और विकेट चटकाने होंगे, वरना भारी मुसीबत हो सकती है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:01 PM IST
Highest Successful Run Chase in Eden Gardens: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. दूसरे दिन के स्टंप तक मेहमान टीम ने दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 93 रन बना लिए हैं. भारत पहली इनिंग में 189 रन ही बना सका और इस आधार पर साउथ अफ्रीका के पास फिलहाल 63 रनों की बढ़त है. अगर आप सोच रहे हैं कि मैच टीम इंडिया के हाथ में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों को जल्द से जल्द तीन और विकेट चटकाने होंगे, वरना भारी मुसीबत हो सकती है.

ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज तेजी से बदल रहा है और स्पिनरों को काफी मदद मिल रही है. ऊपर से इस मैदान पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना हमेशा से बड़ा चैलेंज साबित हुआ है.

ईडन गार्डन्स पर रनों का पीछा करना नहीं आसान 

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर अभी तक 117 से ज्यादा रनों का सफल पीछा नहीं हुआ है. 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही भारत ने 117 रनों का पीछा किया था, जो इस ग्राउंड पर हाईएस्ट सफल रन चेज है. वहीं ईडन गार्डन्स पर दूसरा सबसे सफल रन चेज 79 और तीसरा 41 रन है. इन आकड़ों के हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका के एक-एक रन बेहद कीमती हैं. टीम इंडिया के लिए 100 रन से अधिक का लक्ष्य महंगा साबित हो सकता है.

बावुमा को जल्दी भेजना होगा पवेलियन 

साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा टीम इंडिया के लिए सिरदर्दी बन सकते हैं. प्रोटियाज ने दूसरी पारी में 7 विकेट खो दिए लेकिन कप्तान बावुमा अभी भी 29 रन बनाकर डटे हुए हैं. तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द उन्हें पवेलियन भेजना चाहेंगे. 

तीसरे दिन गिरे 16 विकेट

कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन दोनों टीमों के स्पिनरों का जलवा देखने को मिला और कुल 16 विकेट गिरे. भारत ने 9 विकेट खोए (शुभमन गिल रिटायर्ड आउट) और साउथ अफ्रीका के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौटे. पहली पारी में टीम इंडिया 189 रनों पर ऑल आउट हो गई. साउथ अफ्रीका की तरफ से साइमन हार्मर ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए. वहीं, भारत के लिए दूसरी पारी में स्टार स्पिनर रवींद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट अपने नाम किए.

ये भी पढ़ें: IND vs SA: इसे कहते हैं महारिकॉर्ड...रवींद्र जडेजा ने किया करिश्मा, दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया था ये कारनामा

 

