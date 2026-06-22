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सावधान वैभव सूर्यवंशी... तेज बल्ला घुमाना पड़ सकता है भारी, फिटनेस पर किसने दिया अलर्ट?

15 साल की उम्र में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सभी को चकित करने वाले वैभव सूर्यवंशी इंडिया डेब्यू की दहलीज पर हैं. उनकी तूफानी बैटिंग का लुत्फ हर कोई उठा रहा है, लेकिन एक पूर्व क्रिकेटर ने वैभव को फिटनेस अलर्ट दिया. उन्होंने समझाया कि तेज तर्रार पारी और बल्ला घुमाना उनके लिए कैसे भारी पड़ सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 22, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:01 PM IST
सावधान वैभव सूर्यवंशी... तेज बल्ला घुमाना पड़ सकता है भारी, फिटनेस पर किसने दिया अलर्ट?
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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