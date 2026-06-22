उन्होंने आगे लिखा, "मुझे लगता है कि उनका रूटीन काफी सख्त होगा. असल बात यह है कि वे अभी बढ़ रहे हैं, और उनके जोड़, लिगामेंट्स और मांसपेशियां भी विकसित हो रही हैं, है ना? उन पर दबाव पड़ेगा, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं. याद रखें, सचिन का करियर लगभग कोहनी की गंभीर चोट (टेनिस एल्बो) के कारण खत्म हो गया था. वे निश्चित रूप से सूर्यवंशी की तरह इतनी बार और इतनी जोर से बल्ला नहीं घुमाते थे." साल 2004 में सचिन तेंदुलकर टेनिस एल्बो की वजह से लंबे समय तक परेशान रहे थे, जिसे उन्होंने अपने 24 साल के करियर की सबसे कठिन चुनौती माना था.