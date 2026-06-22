15 साल की उम्र में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सभी को चकित करने वाले वैभव सूर्यवंशी इंडिया डेब्यू की दहलीज पर हैं. उनकी तूफानी बैटिंग का लुत्फ हर कोई उठा रहा है, लेकिन एक पूर्व क्रिकेटर ने वैभव को फिटनेस अलर्ट दिया. उन्होंने समझाया कि तेज तर्रार पारी और बल्ला घुमाना उनके लिए कैसे भारी पड़ सकता है. दांबुला में ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल में उनकी 94 रनों की मैच जिताऊ पारी से फैंस झूम उठे, वैभव के बढ़ते वर्कलोड और उनके शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव को लेकर एक गंभीर चेतावनी आई है.
साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर डेरिल कलिनन का मानना है कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं और उनका शरीर अभी पूरी तरह विकसित हो रहा है. ऐसे में इतनी आक्रामकता उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है. वैभव ने ट्राई सीरीज में एक बार फिर रिकॉर्डतोड़ पारी खेली. महज 11 गेंद में फिफ्टी ठोकी और फिर 29 गेंद में 94 रन ठोके.
डेरिल कलिनन ने लिंक्डइन पर लिखा, "मैं इस युवा खिलाड़ी से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही है और जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, वह है चोटें. 15 साल की उम्र में भारी बल्ला घुमाना और इतना ज्यादा क्रिकेट खेलना. मुझे उनकी कलाइयों, कोहनियों, छोटी-मोटी चीजों और जोड़ों की चिंता होती है. मेडिकल राय क्या कहती है?"
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उन्होंने आगे लिखा, "मुझे लगता है कि उनका रूटीन काफी सख्त होगा. असल बात यह है कि वे अभी बढ़ रहे हैं, और उनके जोड़, लिगामेंट्स और मांसपेशियां भी विकसित हो रही हैं, है ना? उन पर दबाव पड़ेगा, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं. याद रखें, सचिन का करियर लगभग कोहनी की गंभीर चोट (टेनिस एल्बो) के कारण खत्म हो गया था. वे निश्चित रूप से सूर्यवंशी की तरह इतनी बार और इतनी जोर से बल्ला नहीं घुमाते थे." साल 2004 में सचिन तेंदुलकर टेनिस एल्बो की वजह से लंबे समय तक परेशान रहे थे, जिसे उन्होंने अपने 24 साल के करियर की सबसे कठिन चुनौती माना था.