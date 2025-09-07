Asia Cup से पहले PCB का बड़ा ऐलान, पहली बार इस सीरीज का बनेगा मेजबान, टी20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया 'मास्टर प्लान'

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों ट्राई सीरीज खेल रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर सभी टीमों का फोकस है. एशिया कप में भी खुद को आंकने के लिए टीमें तैयार हैं. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) वर्ल्ड कप से पहले कड़ी तैयारी करने के प्लान में है. एशिया कप के बाद भी पाकिस्तान का शेड्यूल बिजी है. एशिया कप के बाद टीम एक और ट्राई सीरीज की मेजबानी करेगी. मौजूदा समय में टीम अफगानिस्तान और यूएई के साथ टी20 की ट्राई सीरीज खेल रही है और फाइनल में जगह पक्की कर ली है.

फाइनल में अफगानिस्तान से टक्कर

ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान टीम की टक्कर अफगानिस्तान से है. इस ट्राई सीरीज में खुद को आंकने के बाद पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने का जोर लगाएगी जो टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा. एशिया कप के बाद पीसीबी फिर से त्रिकोणीय टी20 सीरीज की मेजबानी करेगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 17 से 29 नवंबर तक टी20 त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी करेगी.

कौन-कौन सी होंगी टीमें?

एशिया कप के बाद श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें पाकिस्तान टूर पर ट्राई सीरीज के लिए जाएंगी. यह पहला मौका है जब पाकिस्तान त्रिकोणीय टी20 सीरीज को होस्ट करेगा. सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच से होगी. यह मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा. अफगानिस्तान का पाकिस्तान में यह पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच होगा. 19 नवंबर को सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच रावलपिंडी में खेला जाएगा. 22 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा मैच लाहौर में, 25 नवंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच चौथा मैच लाहौर में होगा. इसके बाद 27 नवंबर को पांचवां मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच लाहौर में खेला जाएगा. सीरीज का फाइनल मैच भी 29 नवंबर को लाहौर में ही खेला जाएगा.

हुआ सीरीज का ऐलान

पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने कहा, 'इस साल की शुरुआत में पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर का सफलतापूर्वक आयोजन किया था. ये उपलब्धियां उच्चतम स्तर पर लगातार दो अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने की हमारी क्षमता और तत्परता को दर्शाती हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम पाकिस्तान की पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय सीरीज के लिए श्रीलंका और अफगानिस्तान की मेजबानी के लिए उत्सुक हैं. यह आयोजन न केवल अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की बेहतरीन तैयारी का अवसर प्रदान करेगा बल्कि प्रशंसकों को विभिन्न आयोजन स्थलों पर रोमांचक क्रिकेट का भी आनंद देगा.