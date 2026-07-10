क्रिकेट इतिहास में पहली बार: भारत में होगा बिग बैश लीग का महामुकाबला, चेपक में भिड़ेंगी ये दो दिग्गज टीमें

big bash league comes to india: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट संबंधों में एक नया इतिहास रचने जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की लोकप्रिय टी20 लीग 'बिग बैश' (BBL) अब भारत आ रही है, जहां 12 दिसंबर को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच पहला विदेशी मुकाबला खेला जाएगा. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने शुक्रवार को इसकी संयुक्त रूप से घोषणा की है.
यह मैच दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई 'G'day Namaste' पहल का एक अहम हिस्सा है. सिर्फ इतना ही नहीं, एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भविष्य में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आईपीएल मैच की मेजबानी करने के संकेत भी दिए हैं.
यह मुकाबला इसी साल 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार यह मैच दोपहर 2:40 बजे शुरू होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया (AEDT) में उस समय रात के 8:10 बज रहे होंगे. यह मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने के ठीक बाद शुरू होगा. इस मैच को मेलबर्न रेनेगेड्स का 'होम मैच' माना जाएगा.
करीब 38,000 की क्षमता वाले चेपॉक स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) बेहद उत्साहित है. बीबीएल के प्रमुख एलिस्टेयर डब्सन ने कहा कि भारत में क्रिकेट को लेकर गजब का जुनून है. हालांकि, बीबीएल की तुलना आईपीएल से नहीं की जा सकती, लेकिन भारत में इस लीग को काफी पसंद किया जाता है. डब्सन ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा, "हमें उम्मीद है कि मैच देखने भारी भीड़ आएगी. हालांकि, मुझे शक है कि चेन्नई सुपर किंग्स के गढ़ होने की वजह से स्टैंड्स में पीले रंग (Yellow) की जर्सियां ज्यादा दिखाई देंगी."
इस ऐतिहासिक मैच के सामने सबसे बड़ी चुनौती चेन्नई का मौसम बन सकता है. दिसंबर के महीने में चेन्नई में उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण भारी बारिश और बाढ़ का खतरा रहता है. इस स्थिति से निपटने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नियमों में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहा है. जैसे कि अगर बारिश के कारण मैच रुकता है, तो खेल खत्म होने के कट-ऑफ टाइम को बढ़ा दिया जाएगा.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फिलहाल इसे एक प्रयोग के तौर पर देख रहा है, लेकिन सफलता मिलने पर इसे हर साल आयोजित किया जा सकता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि डब्सन ने भविष्य में ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल मैच की मेजबानी करने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई राज्य सरकारें और मैदान हमेशा से आईपीएल की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाते रहे हैं. जब सही समय आएगा, तो हम बीसीसीआई के साथ इस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.