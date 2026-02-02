Advertisement
trendingNow13095187
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप से पहले कंगारुओं को एक और करारा  झटका, पैट कमिंस के बाद ये दिग्गज तेज गेंदबाज हुआ बाहर

T20 वर्ल्ड कप से पहले कंगारुओं को एक और करारा  झटका, पैट कमिंस के बाद ये दिग्गज तेज गेंदबाज हुआ बाहर


टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने में हफ्ते भर से भी कम समय है. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में पूरी तरह से लगी हुई हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है. पैट कमिंस के विश्व कप से बाहर होने की खबर से कंगारू उभरे ही थे कि अब उन्हें एक और झटका लग गया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 02, 2026, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cricket Australia
Cricket Australia

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने में हफ्ते भर से भी कम समय है. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में पूरी तरह से लगी हुई हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है. 2 दिनों पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस के विश्व कप से बाहर होने की खबर से कंगारू उभरे ही थे कि अब उन्हें एक और झटका लग गया है. दरअसल, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पूरी तरह से फिट होने की वजह से वह आगामी टी 20 विश्व कप के शुरुआती मैचों से बाहर हो जाएंगे. बता दें कि टी20 विश्व कप से ठीक कुछ महीने पहले मिचेल स्टार्क ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. ऐसे में ये साफ है कि अब कंगारूओं की धारदार तिकड़ी नहीं देखने को मिलेगी. ऐसे में हेजलवुड की जगह तेज गेंदबाज सीन एबॉट को शुरुआती कुछ मैचों के लिए टीम में रिजर्व रखा गया है.

11 फरवरी से शुरुआत
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका जल्द रवाना होने वाली है. जहां वह अपने लीग मैच खेलेंगे. इस बीच जोश हेजलवुड के इंजर्ड होने की खबर है और सिडनी में उनका रिहैब जारी रहेगा. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर ये है कि ग्लेन मैक्सवेल, नेथन एलिस और टिम डेविड मंगलवार को कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करेंगे. गुरुवार को  नीदरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया वॉर्मअप मैच खेलने वाली है. वहीं, 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले से विश्व कप अभियान की शुरुआत करेंगे.

सिडनी में रहने की हिदायत
बता दें कि तेज गेंदबाज हेजलवुड लंबे समय से चोटिल चल रहे हैं. वह चोट के कारण एशेज 2025-26 में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे. जिसके बाद माना जा रहा था कि वह टी20 विश्व कप से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और शुरुआती मैचों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्शन कमेटी ने आदेश दिया है कि वह अभी सिडनी में ही रहेंगे और मेडिकल स्टाफ बताएगे की वह श्रीलंका जाने के लिए कब रवाना होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया टीम टी 20 वर्ल्ड कप 2026

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैट कुहनेमान, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडन जैम्पा, सीन एबॉट (ट्रैवलिंग रिजर्व). 
 

ये भी पढ़ें: PCB पर चलेगा  ICC का हथौड़ा, भारत से ना खेलने की कीमत चुकाएगा पाकिस्तान, इतने मिलियन डॉलर को होगा नुकसान

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Josh Hazlewood

Trending news

लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
ajit pawar plane crash
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
Budget-2026
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
Union Budget 2026
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज