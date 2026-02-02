T20 वर्ल्ड कप से पहले कंगारुओं को एक और करारा  झटका, पैट कमिंस के बाद ये दिग्गज तेज गेंदबाज हुआ बाहर

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने में हफ्ते भर से भी कम समय है. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में पूरी तरह से लगी हुई हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है. 2 दिनों पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस के विश्व कप से बाहर होने की खबर से कंगारू उभरे ही थे कि अब उन्हें एक और झटका लग गया है. दरअसल, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पूरी तरह से फिट होने की वजह से वह आगामी टी 20 विश्व कप के शुरुआती मैचों से बाहर हो जाएंगे. बता दें कि टी20 विश्व कप से ठीक कुछ महीने पहले मिचेल स्टार्क ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. ऐसे में ये साफ है कि अब कंगारूओं की धारदार तिकड़ी नहीं देखने को मिलेगी. ऐसे में हेजलवुड की जगह तेज गेंदबाज सीन एबॉट को शुरुआती कुछ मैचों के लिए टीम में रिजर्व रखा गया है.

11 फरवरी से शुरुआत

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका जल्द रवाना होने वाली है. जहां वह अपने लीग मैच खेलेंगे. इस बीच जोश हेजलवुड के इंजर्ड होने की खबर है और सिडनी में उनका रिहैब जारी रहेगा. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर ये है कि ग्लेन मैक्सवेल, नेथन एलिस और टिम डेविड मंगलवार को कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करेंगे. गुरुवार को नीदरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया वॉर्मअप मैच खेलने वाली है. वहीं, 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले से विश्व कप अभियान की शुरुआत करेंगे.

सिडनी में रहने की हिदायत

बता दें कि तेज गेंदबाज हेजलवुड लंबे समय से चोटिल चल रहे हैं. वह चोट के कारण एशेज 2025-26 में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे. जिसके बाद माना जा रहा था कि वह टी20 विश्व कप से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और शुरुआती मैचों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्शन कमेटी ने आदेश दिया है कि वह अभी सिडनी में ही रहेंगे और मेडिकल स्टाफ बताएगे की वह श्रीलंका जाने के लिए कब रवाना होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया टीम टी 20 वर्ल्ड कप 2026

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैट कुहनेमान, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडन जैम्पा, सीन एबॉट (ट्रैवलिंग रिजर्व).



ये भी पढ़ें: PCB पर चलेगा ICC का हथौड़ा, भारत से ना खेलने की कीमत चुकाएगा पाकिस्तान, इतने मिलियन डॉलर को होगा नुकसान