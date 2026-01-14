T20 वर्ल्ड कप से 23 दिन पहले कंगारूओं को करारा झटका, स्टार खिलाड़ी के साथ हो गई अनहोनी

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप से 23 दिन पहले कंगारूओं को करारा झटका, स्टार खिलाड़ी के साथ हो गई अनहोनी

7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है. सभी टीमें विश्व कप को लेकर अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. इसी बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. स्टोइनिस कंगारू टीम के मुख्य ऑलराउंडर में से एक हैं. ऐसे में विश्व कप से पहले उनका चोटिल होना ऑस्ट्रेलिया के लिए टेंशन की बात है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:22 AM IST
marcus stonis
7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है. सभी टीमें विश्व कप को लेकर अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. इसी बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है.  37 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस बिग बैश लीग के दौरान चोटिल हो गए हैं. दरअसल, वह मेलबर्न स्टार्स की ओर से खेल रहे थे, जिसमें वह एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करने आए तो उनके दाहिने अंगूठे पर गेंद लग गई जिस कारण वह बुरी तरह से घायल हो गए. चोटिल लगने के तुरंत बाद वह दर्द की वजह से मैदान छोड़कर लौट गए. स्टोइनिस कंगारू टीम के मुख्य ऑलराउंडर में से एक हैं. ऐसे में विश्व कप से पहले उनका चोटिल होना ऑस्ट्रेलिया के लिए टेंशन की बात है.

स्टोइनिस ने किया साफ
मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने के दौरान चोटिल हुए थे. मैच खत्म होने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे पर आई चोट पर बयान देते हुए कहा की पूरी तरह से जांच होने के बाद भी पता लगेगा कि ये कब ठीक होगा. हालांकि, अभी मुझे ठीक लग रहा है. जब मेरे अंगूठे पर गेंद लगी तो मुझे एकदम एहसास हुआ की अभी रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं है. मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि  ये चोट कुछ खास नहीं है.हालांकि, मैं बिल्कुल ही रिस्क लेने के मूड में नहीं हूं. पर मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि मैं बिग बैश लीग के फाइनल मुकाबले और टी20 विश्व कप में भी शिरकत करूंगा. 

2 खिलाड़ी पहले से चोटिल
गौरतलब है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप के पहले ही 2 बड़ा झटका लग चुका है. तेज गेंदबाज व ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस चोट के चलते बाहर हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड की भी कुछ दिनों पहले चोटिल होने की खबर सामने आई थी. ऐसे में कंगारुओं के लिए स्टोइनिस का भी अनफिट होना अपने आप में एक बड़ा झटका है.

स्टोइनिस का टी20 करियर
मार्कस स्टोइनिस ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक खेले 82 मैचों की 66 पारियों में 31.89 की औसत और 147.89 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 1338 रन बनाने का कारनामा किया है. साथ ही उन्होंने  6 फिफ्टी लगाई है. वहीं, उनका सर्वोच्च स्कोर 78 रनों का रहा है. वहीं, 54 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 8.89 की खराब इकोनॉमी से 49 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/23 का रहा है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

Marcus Stonis

