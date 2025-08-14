ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी. वहीं, दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम ने कंगारूओं को करारी शिकस्त देते हुए 53 रनों से हराया था. सीरीज का आखिरी मुकाबला 16 अगस्त को खेला जाना है. ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद जरूरी है. इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के खेमे से एक बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी टी20 और वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले युवा ऑलराउंडर मिशेल ओवन, तेज गेंदबाज लांस मॉरिस और स्पिन ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट तीसरे टी-20 मैच के साथ-साथ वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं. इन तीनों ही खिलाड़ियों को वनडे सीरीज भी खेलनी थी, लेकिन अब बाहर बैठना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: कंगारुओं खेमे में मची खलबली! साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 से पहले आ गई बुरी खबर, सीरीज में कैसे मिलेगी जीत?

आखिर क्या है इन 3 खिलाड़ियों के बाहर होने की वजह?

लांस मॉरिस

लांस मॉरिस ने सीरीज की तैयारी के दौरान ही कहा था कि उनकी पीठ में दर्द है. पहले दोनों टी20 मैचों में उन्हें टीम में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अब वे पर्थ जा चुके हैं और आखिरी टी20 के साथ-साथ वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

मैथ्यू शॉर्ट

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई सीरीज के दौरान मैथ्यू शॉर्ट अनफिट हो गए थे. उनके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. कयास लगाए जा रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में वह फिट हो जाएंगे. हालांकि, वे फिट नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते अब उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा.

मिशेल ओवन

दूसरे टी20 मैच के दौरान मिशेल ओवन के हेलमेट पर गेंद लग गई थी. थोड़ी ही देर बाद एक और गेंद उनके हेलमेच की ग्रिल पर भी जा लगी, जिसे बाद वह काफी दर्द में दिखे. आखिर में उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. यही वजह है कि उन्हें फाइनल टी20 मुकाबले से और वनडे सीरीज से भी बाहर होना पड़ेगा.