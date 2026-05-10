ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की पाकिस्तान जैसी हालत... 5 सीनियर प्लेयर्स को सैलेरी से शिकायत, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं किए साइन

Australia Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट की हालत बद से बद्तर होती नजर आती है. कभी खिलाड़ियों को सैलेरी की शिकायत होती है तो कभी टीम की हार पर बखेड़ा खड़ा होता है. अब ऐसा ही कुछ दुनिया की सबसे खतरनाक टीम कही जाने वाली ऑस्ट्रेलिया के साथ है. कंगारू टीम के प्लेयर्स को भी सैलेरी से शिकायत है. दरअसल, बिग बैश लीग को प्राइवेट करने की कोशिश नाकाम होने के बाद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब और ज्यादा बेचैनी बढ़ने लगी है. अब चिंताएं सिर्फ टूर्नामेंट के भविष्य तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं आगे तक फैल गई हैं.

सीनियर खिलाड़ियों ने नहीं साइन किए कॉन्ट्रैक्ट

शुरुआत में BBL के लिए एक फाइनेंशियल मुश्किल तक सीमित था. लेकिन अब खबरों के मुताबिक ये असर नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी देखने को मिल रहा है. टीम के प्लेयर्स काब्र अब टूट चुका है. Code Sports की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम पांच सीनियर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने अभी तक अपने नए नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन नहीं किए हैं. इसके कारणों में कई बातें शामिल है.

क्या है वजह?

इसकी पहली वजह सीधी है जिसमें ऑफर की गई फाइनेंशियल शर्तों से असंतुष्टि. खिलाड़ियों का NOC (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट) लेकर विदेशी फैंचाइजी लीग्स में खेलने के लिए ज्यादा आजादी भी एक वजह हो सकती है. सालों से, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दूसरे कई देशों से इसलिए अलग रहा है, क्योंकि यहां के खिलाड़ी फ्रेंचाइजी मौकों के बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा अहमियत देते रहे हैं. लेकिन अब यह संतुलन बदलता हुआ दिख रहा है.

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लीगों से आ रहे ज्यादा ऑफर

SA20 और ILT20 जैसी लीग्स अब ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद डील्स ऑफर कर रही हैं. जिसके चलते कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अब इस बात पर दोबारा विचार कर रहे हैं कि उनका फाइनेंशियल भविष्य कहां सुरक्षित है. यह मुद्दा तब और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया, जब ऐसी ख़बरें सामने आईं कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और ODI कप्तान पैट कमिंस को लगभग $12 मिलियन का एक बहुत बड़ा, तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है.