IND vs SL: टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, श्रीलंका के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हुआ भारत का नबंर-3 बल्लेबाज!

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के नबंर-3 बल्लेबाज साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. साई सुदर्शन को पैर की उंगली में चोट लगी है, जिसके कारण वह इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. साई सुदर्शन उस फ्लाइट में सवार नहीं हुए जिससे भारतीय टीम मंगलवार (4 अगस्त) को मुंबई से श्रीलंका के लिए रवाना हुई थी. इस वजह से वह कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ चल रहे तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच में भी नहीं खेल पाए, जो शुक्रवार (8 अगस्त) को शुरू हुआ था.
साई सुदर्शन की इस चोट के बाद श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के लिए प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका बन गया है. देवदत्त पडिक्कल ने शनिवार को श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर 3 दिवसीय वार्म-अप मैच में शानदार शतक ठोका है. देवदत्त पडिक्कल ने इस मैच में 121 गेंद पर 103 रनों की नाबाद पारी खेली है, जिसमें 14 चौके शामिल रहे हैं. इसके अलावा सरफराज खान के लिए भी मौका बन सकता है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.
पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हुआ भारत का नबंर-3 बल्लेबाज
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक BCCI के एक सूत्र ने शनिवार को बताया, 'साई सुदर्शन पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी चोट का इलाज करवा रहे थे. उनकी चोट लगभग ठीक हो गई थी और उन्हें उम्मीद थी कि आज उन्हें फिट घोषित कर दिया जाएगा और वह श्रीलंका जा सकेंगे. हालांकि, वह अभी तक चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं कि उन्हें इस सीरीज के लिए पूरी तरह फिट घोषित किया जा सके, उन्हें ठीक होने में थोड़ा और समय लग सकता है.' जानकारी मिली है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मेडिकल टीम अब ज्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें तेज गेंदबाज हर्षित राणा का मामला एक बड़ा उदाहरण है, जहां BCCI की सुविधा से मंजूरी मिलने के बावजूद खिलाड़ी चोटिल हो गए.
साई सुदर्शन का बाहर होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने पिछले महीने श्रीलंका के शैडो टूर के दौरान इंडिया A के लिए लगातार दो शतक लगाए थे. गुजरात टाइटंस के लिए शानदार बल्लेबाजी करने वाले साई सुदर्शन IPL में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करते हैं. साई सुदर्शन को भारतीय टेस्ट टीम का अहम सदस्य माना जाता है और भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें नंबर 3 पर लंबे समय तक मौका देना चाहता है. तमिलनाडु के इस बल्लेबाज ने 7 टेस्ट मैच खेले हैं और 39 की औसत से 383 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं.