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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: अपने देश से की थी बगावत, अब मांगता फिर रहा है माफी, RCB के नुवान थुशारा ने लिया यू-टर्न

IPL 2026: अपने देश से की थी बगावत, अब मांगता फिर रहा है माफी, RCB के नुवान थुशारा ने लिया यू-टर्न

इंडयिन प्रीमीयर लीग (IPL) का 16वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच है. इस मैच से पहले आरसीबी के ही एक खिलाड़ी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. आइए समझते हैं विस्तार से...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:58 PM IST
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इंडियन प्रीमीयर लीग के 19 वें सीजन का आज 16 मुकाबला खेला जाना है. यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच है. मैच से ठीक आरसीबी के ही एक खिलाड़ी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. एक हैरान करने वाले बदलाव में श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान थुशारा ने अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ दायर मामले में अब पीछे हटने का संकेत दिया है. उन्होंने आईपीएल में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से माफी मांग ली है और अपना केस वापस लेने पर भी विचार कर रहे हैं.श्रीलंका क्रिकेट के सूत्रों के अनुसार, थुशारा ने बोर्ड को ई-मेल भेजकर माफी मांगी है और कहा है कि उनका मकसद कभी भी गवर्निंग बॉडी को किसी तरह की परेशानी या असुविधा पहुंचाना नहीं था.

थुसारा ने दायर की थी याचिका

उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वे “निष्पक्षता और न्याय” की मांग कर रहे थे. यह कदम तब सामने आया जब श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने कल जिला अदालत को बताया कि 2026 आईपीएल में खेलने की अनुमति को लेकर थुशारा की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी.31 साल के थुशारा ने अदालत में याचिका दायर कर श्रीलंका क्रिकेट से उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी. लेकिन SLC ने फिटनेस टेस्ट में असफल रहने का हवाला देते हुए उनका अनुरोध खारिज कर दिया था.इसके बाद अदालत ने SLC की याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई है.थुशारा ने 2022 से अब तक 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. इस सीजन में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलना था, और इससे पहले वह 2024 और 2025 में भी आईपीएल में हिस्सा ले चुके थे.

तुषारा ने केस वापस लेने का संकेत दिया

नुवान तुषारा ने कहा था कि वह न्याय की तलाश में थे और उन्हें लगता था कि उनके साथ गलत हुआ है. हालांकि अब माना जा रहा है कि 23 अप्रैल को तय सुनवाई से पहले ही वह अपना केस वापस ले सकते हैं.गौरतलब है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का नियम है कि कोई भी खिलाड़ी जब तक फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता, उसे विदेशी लीग्स में खेलने की अनुमति नहीं मिलती. फिलहाल श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका और दासुन शनाका आईपीएल में खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया था.वहीं दूसरी ओर मथीशा पथिराना और तुषारा अभी तक आईपीएल के लिए भारत नहीं पहुंचे हैं. इसके अलावा लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा भी फिटनेस कारणों से इस सीजन से बाहर हो चुके हैं.

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हसरंगा की जगह लिंडे को मौका

वानिंदु हसरंगा को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन खराब फिटनेस के चलते वह आईपीएल से बाहर हो गए हैं. अब उनकी जगह साउथ अफ्रीका के स्पिनर जॉर्ज लिंडे को टीम में शामिल किया गया है. लिंडे के पास 250 टी20 मैचों का अनुभव है और वह अब तक 218 विकेट हासिल कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें: CB vs RR: 'आर्चर और बर्गर के लिए तैयार...' महामुकाबले से पहले इस खिलाड़ी ने भरी हुंकार,  क्या बारिश बनेगी विलेन

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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