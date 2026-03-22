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Hindi Newsक्रिकेटIPL के लिए PSL छोड़ा...मोहसिन नकवी ने दी विदेशी खिलाड़ियों को धमकी, पाकिस्तान लेगा एक्शन 

IPL के लिए PSL छोड़ा...मोहसिन नकवी ने दी विदेशी खिलाड़ियों को धमकी, पाकिस्तान लेगा एक्शन 

इंडियन प्रीमीयर लीग से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर बवाल शुरु हो गया है. पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी कुछ खिलाड़ियों के पीएसएल छोड़ने पर पूरी तरह से बौखला गए हैं. इस पर उन्होंने काफी कुछ कहा है...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:28 PM IST
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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने साफ तौर पर कहा है कि जो खिलाड़ी आखिरी वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेलने का फैसला करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. लगातार दूसरे साल ऐसा हो रहा है जब दोनों लीगों का शेड्यूल आपस में टकरा रहा है.ल ही में श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका ने भी ऐसा ही फैसला लिया. उन्होंने लाहौर कलंदर्स के साथ अपना करार छोड़ दिया और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से जुड़ गए, जहां वह चोटिल सैम कुरेन की जगह टीम का हिस्सा बने हैं.. इससे पहले आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन्स के लिए खेल चुके हैं. उस सीजन में उन्हें तीन मैच खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने कुल 26 रन बनाए थे.

शनाका बने दूसरे खिलाड़ी

हाल के समय में दासुन शनाका ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पीएसएल टीम छोड़कर आईपीएल फ्रेंचाइजी का रुख किया है. उनसे पहले जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान की जगह टीम में शामिल होने के लिए संपर्क किया था. मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश के बाद पहले ही टीम से बाहर होना पड़ा था.इस पूरे मामले पर पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि नियमों के तहत ऐसे खिलाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पिछले साल भी ऐसा मामला सामने आया था, जब कॉर्बिन बॉश पर पीएसएल से एक साल का बैन लगाया गया था, और इस बार भी वैसी ही सख्ती की जाएगी.

साफ किया रुख

नकवी ने यह भी कहा कि आईपीएल के साथ शेड्यूल टकराने को वह बड़ी समस्या नहीं मानते. उनका मानना है कि अगर कुछ खिलाड़ी वहां जा रहे हैं, तो पीएसएल में भी अच्छे खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं. साथ ही उन्होंने साफ किया कि पीएसएल को टालना संभव नहीं है, क्योंकि पूरे साल में इसके लिए और कोई सही समय नहीं मिल पाता.पिछले सीजन में कॉर्बिन बॉश ने पेशावर ज़ल्मी के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बाद में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ खेलने का फैसला कर लिया.

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26 मार्च को PSL की शुरुआत 

पीएसएल से नाम वापस लेने वालों की सूची यहीं खत्म नहीं होती. गुडाकेश मोती, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, ओटनेल बार्टमैन और स्पेंसर जॉनसन जैसे कई खिलाड़ियों ने भी लीग से अपना नाम वापस लिया है. हालांकि इनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों ने इसके पीछे निजी कारण बताए हैं.इस बार पीएसएल की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है, जबकि भारत में आईपीएल इसके दो दिन बाद शुरू होगा, जिससे दोनों लीगों के बीच फिर से टकराव देखने को मिलेगा.

ये भी पढ़ें: RCB-SRH मुकाबले से पहले अभिषेक ने किया अलर्ट, तूफानी बल्लेबाज हेड को लेकर कही ये बड़ी बात

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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