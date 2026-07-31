पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट से पहले झटका, शतक ठोकने वाला बैटर बाहर, PCB ने किया ऐलान

पाकिस्तान की टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले टेस्ट में 90 रन की हार मिली, जिसके चलते अगला मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. दूसरे मुकाबले में जब लाज बचाने की बारी आई तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है. पिछले मैच में शतक ठोकने वाला टीम का अहम बल्लेबाज इंजरी के चलते बाहर हो गया है. हम बात कर रहे हैं टीम के पूर्व कप्तान शान मसूद की, जिन्हें पिछले मैच में उंगली में चोट लगी थी.
शान मसूद पिछले मैच में टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए थे. उन्होंने पहली पारी में 109 रन ठोके थे जबकि दूसरी पारी में 3 रन बनाकर आउट हुए. 2 अगस्त से दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. इससे पहली ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शान मसूद की गैरमौजूदगी की पुष्टि कर दी है. इतना ही नहीं, अगली सीरीज में भी उनकी वापसी पर सस्पेंस बना हुआ है.
ICC के अनुसार, PCB ने एक बयान में कहा, "पाकिस्तान के टेस्ट बल्लेबाज शान मसूद त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में पहले टेस्ट के दौरान बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लगने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. स्कैन और क्लिनिकल जांच के बाद, शान का इलाज अभी पाकिस्तान टीम का मेडिकल पैनल कर रहा है."
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बयान में आगे कहा गया, "लीड्स में 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में उनके खेलने का फैसला उनके ठीक होने और क्लिनिकल प्रोग्रेस पर निर्भर करेगा. इस बीच, वह टीम के साथ ही रहेंगे." मसूद के बाहर होने से पाकिस्तान की बैटिंग पर असर होगा. खराब बल्लेबाजी ही टीम की हार की वजह बनी थी. अब देखना होगा दूसरे मुकाबले में टीम कैसा प्रदर्सन करती है.