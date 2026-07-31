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पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट से पहले झटका, शतक ठोकने वाला बैटर बाहर, PCB ने किया ऐलान

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब दूसरे टेस्ट में जब लाज बचाने की बारी आई तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है. पिछले मैच में शतक ठोकने वाला टीम का अहम बल्लेबाज इंजरी के चलते बाहर हो गया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 31, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:51 PM IST
पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट से पहले झटका, शतक ठोकने वाला बैटर बाहर, PCB ने किया ऐलान
Image Credit: shan masood

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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