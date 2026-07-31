पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट से पहले झटका, शतक ठोकने वाला बैटर बाहर, PCB ने किया ऐलान

पाकिस्तान की टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले टेस्ट में 90 रन की हार मिली, जिसके चलते अगला मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. दूसरे मुकाबले में जब लाज बचाने की बारी आई तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है. पिछले मैच में शतक ठोकने वाला टीम का अहम बल्लेबाज इंजरी के चलते बाहर हो गया है. हम बात कर रहे हैं टीम के पूर्व कप्तान शान मसूद की, जिन्हें पिछले मैच में उंगली में चोट लगी थी.