Advertisement
trendingNow13155005
Hindi Newsक्रिकेटRCB को बड़ा झटका, पूरे IPL 2026 से बाहर हो जाएगा ये खूंखार तेज गेंदबाज? श्रीलंका बोर्ड ने कर दिया खेला

RCB को बड़ा झटका, पूरे IPL 2026 से बाहर हो जाएगा ये खूंखार तेज गेंदबाज? श्रीलंका बोर्ड ने कर दिया 'खेला'

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज नुवान तुषारा का IPL 2026 सीजन में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने सख्त फिटनेस पॉलिसी लागू होने के बाद उन्हें 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) देने से इनकार कर दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 26, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RCB को बड़ा झटका, पूरे IPL 2026 से बाहर हो जाएगा ये खूंखार तेज गेंदबाज? श्रीलंका बोर्ड ने कर दिया 'खेला'

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज नुवान तुषारा का IPL 2026 सीजन में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने सख्त फिटनेस पॉलिसी लागू होने के बाद उन्हें 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) देने से इनकार कर दिया है.

IPL 2026 से बाहर हो जाएगा ये खूंखार तेज गेंदबाज?

नुवान तुषारा के लिए, आईपीएल से बाहर रहना उनके करियर की प्रोग्रेस और उनकी कमाई के अवसरों, दोनों के लिए एक बड़ा झटका है. नए नियमों के तहत, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने IPL और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) जैसी विदेशी फ्रेंचाइजी लीग में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी मिलने से पहले खिलाड़ियों के लिए नए तय किए गए फिजिकल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को पूरा करना जरूरी कर दिया है. नुवान तुषारा इन जरूरी फिजिकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंका बोर्ड ने कर दिया 'खेला'

'न्यूजवायर श्रीलंका' के अनुसार, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने NOC रोक दी है. इस फैसले से नुवान तुषारा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवाना पड़ सकता है, जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग 1.6 करोड़ रुपए है. नुवान तुषारा श्रीलंका के एशिया कप 2025 अभियान में अहम भूमिका में थे, लेकिन उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. तेज गेंदबाजों में चोटों की एक के बाद एक घटनाओं के बावजूद, उन्हें टीम में चुनने के लिए नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

नुवान तुषारा फिलहाल चोटिल नहीं

हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुवान तुषारा फिलहाल चोटिल नहीं है. वह गेंदबाजी करने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी पूरी फिटनेस को लेकर उठे संदेहों ने चयनकर्ताओं के सख्त रवैए को प्रभावित किया है. एसएलसी ने अपनी नई पॉलिसी में कोई समझौता न करने का रवैया अपनाया है. एनओसी सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को दी जा रही है जो फिटनेस के मानकों को पूरा करते हैं. दुश्मंथा चमीरा, दासुन शनाका, पथुम निसांका और कामिंदु मेंडिस सहित कई खिलाड़ियों ने इन स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए IPL में खेलने के लिए मंजूरी हासिल कर ली है. इसके विपरीत, कुसल जनिथ परेरा को बिना फिटनेस टेस्ट दिए पीएसएल में शामिल होने की अनुमति दे दी गई. एसएलसी ने स्पष्ट किया है कि वह फिलहाल राष्ट्रीय टीम में चयन की दौड़ में शामिल नहीं हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
Punjab news
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
israel iran war
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
jammu kashmir news
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन