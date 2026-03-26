RCB को बड़ा झटका, पूरे IPL 2026 से बाहर हो जाएगा ये खूंखार तेज गेंदबाज? श्रीलंका बोर्ड ने कर दिया 'खेला'

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज नुवान तुषारा का IPL 2026 सीजन में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने सख्त फिटनेस पॉलिसी लागू होने के बाद उन्हें 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) देने से इनकार कर दिया है.

IPL 2026 से बाहर हो जाएगा ये खूंखार तेज गेंदबाज?

नुवान तुषारा के लिए, आईपीएल से बाहर रहना उनके करियर की प्रोग्रेस और उनकी कमाई के अवसरों, दोनों के लिए एक बड़ा झटका है. नए नियमों के तहत, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने IPL और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) जैसी विदेशी फ्रेंचाइजी लीग में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी मिलने से पहले खिलाड़ियों के लिए नए तय किए गए फिजिकल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को पूरा करना जरूरी कर दिया है. नुवान तुषारा इन जरूरी फिजिकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए.

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श्रीलंका बोर्ड ने कर दिया 'खेला'

'न्यूजवायर श्रीलंका' के अनुसार, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने NOC रोक दी है. इस फैसले से नुवान तुषारा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवाना पड़ सकता है, जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग 1.6 करोड़ रुपए है. नुवान तुषारा श्रीलंका के एशिया कप 2025 अभियान में अहम भूमिका में थे, लेकिन उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. तेज गेंदबाजों में चोटों की एक के बाद एक घटनाओं के बावजूद, उन्हें टीम में चुनने के लिए नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

नुवान तुषारा फिलहाल चोटिल नहीं

हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुवान तुषारा फिलहाल चोटिल नहीं है. वह गेंदबाजी करने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी पूरी फिटनेस को लेकर उठे संदेहों ने चयनकर्ताओं के सख्त रवैए को प्रभावित किया है. एसएलसी ने अपनी नई पॉलिसी में कोई समझौता न करने का रवैया अपनाया है. एनओसी सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को दी जा रही है जो फिटनेस के मानकों को पूरा करते हैं. दुश्मंथा चमीरा, दासुन शनाका, पथुम निसांका और कामिंदु मेंडिस सहित कई खिलाड़ियों ने इन स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए IPL में खेलने के लिए मंजूरी हासिल कर ली है. इसके विपरीत, कुसल जनिथ परेरा को बिना फिटनेस टेस्ट दिए पीएसएल में शामिल होने की अनुमति दे दी गई. एसएलसी ने स्पष्ट किया है कि वह फिलहाल राष्ट्रीय टीम में चयन की दौड़ में शामिल नहीं हैं.