Virat Kohli Century: विराट के चौके को बचाने के चक्कर में बड़ा हादसा, भिड़े दो SL खिलाड़ी, स्ट्रेचर से ले जाना पड़ा बाहर

India Vs Sri Lanka 3rd ODI: श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने रविवार को 46वां वनडे शतक जड़ दिया. 85 गेंदों में कोहली ने यह मुकाम हासिल किया. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने मैच के चारों कोनों पर शॉट्स लगाए. लेकिन इस दौरान मैच में बड़ा हादसा हो गया. फील्डिंग करते हुए श्रीलंका के दो खिलाड़ी बाउंड्री पर एक दूसरे से टकराकर घायल हो गए. उन्हें स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाया गया. दरअसल, जब यह हादसा हुआ तो विराट कोहली 95 रन पर बैटिंग कर रहे थे. भारत का स्कोर 302 रन था.

कोहली ने एक शॉट खेला और गेंद बाउंड्री की ओर जाने लगी, तभी विपरीत छोर से आ रहे दो श्रीलंकाई खिलाड़ी एक-दूसरे से टकराकर घायल हो गए. हालांकि गेंद बाउंड्री पार चली गई और कोहली 99 रन पर पहुंच गए. इसके बाद दोनों खिलाड़ी मैदान पर ही दर्द से करहाते नजर आए. इसके बाद उनको स्ट्रेचर से मैदान के बाहर उपचार के लिए ले जाया गया.

Two Sri Lankan players suffered massive collision while fielding in #INDvsSL 3rd ODI #CricketTwitter #SLvsIND pic.twitter.com/sz9SIvTtoz

— Hot Talks With Arnav (@ArnavHot) January 15, 2023