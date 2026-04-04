IPL 2026 के बीच SRH को बड़ा झटका, कैंप छोड़कर अचानक घर लौटा कप्तान, फैंस की बढ़ी धड़कन

सनराइजर्स हैदराबद की टीम ने इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत कर दी है. SRH ने अभी तक दो मैच खेले हैं और उनमें उन्हें एक में हार का सामना करना पड़ा है. तो एक मैच में जीत नसीब हुई है. आईपीएल 2026 में पैट कमिंस के खेलने को लेकर फिलहाल थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा. ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कमिंस अपनी पीठ की चोट की जांच के लिए बीच सीजन में ही ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं. यह स्कैन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की निगरानी में पहले से तय प्रक्रिया का हिस्सा है. ऐसे में बीच आईपीएल में कमिंस का ऐसे जाना है हेदराबाद के लिए एक बड़ा झटका है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

17 अप्रैल को जुड़ने के असार

कमिंस कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए पिछले मैच के बाद गुरुवार को भारत से रवाना हुए. अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उन्हें फिटनेस की मंजूरी मिल जाती है, तो उनके 17 अप्रैल के आसपास टीम से दोबारा जुड़ने की संभावना है. गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल जुलाई के बाद से कमिंस ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं. उन्होंने सिर्फ एडिलेड में खेले गए एक एशेज टेस्ट में हिस्सा लिया था. हालांकि, उन्होंने हाल ही में बताया था कि वह नेट्स में फिर से गेंदबाज़ी शुरू कर चुके हैं और एक तय रिहैब प्लान के तहत धीरे-धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं.

पिछला सीजन रहा खराब

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक दो मैच खेल चुकी है, जिसमें उन्हें एक जीत मिली है और उनके खाते में दो अंक हैं. अब उनका अगला मुकाबला 5 अप्रैल को अपने घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होना है. इस मैच में हैदराबाद की कोशिश जीत हासिल करके प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की रहेगी. टीम को इस मुकाबले में ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा से काफी उम्मीदें होंगी, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी. वहीं हेनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी.पिछला सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खास नहीं रहा था, लेकिन इस बार टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

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कमिंस का आईपीएल करियर

पैट कमिंस ने अपने अभी तक के आईपीएल करियर के दौरान खेले 72 मुकाबलों में 79 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल भी पूरा किया है. वहीं, उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/34 का रहा है. वहीं, बल्लेबाजी में उन्होंने 612 रन बनाए हैं. जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 66 रनों का रहा है. साथ ही कमिंस ने 3 बार अर्धशतकीय पारी भी खेलने का कारनामा किया है.

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