Advertisement
trendingNow13070244
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया पर संकट! स्टार खिलाड़ी को लगी चोट, दर्द में छोड़ा मैदान

IND vs NZ: सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया पर संकट! स्टार खिलाड़ी को लगी चोट, दर्द में छोड़ा मैदान

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले फैंस के लिए टेंशन भरी खबर है. रविवार (11 जनवरी) को वडोदरा में होने वाले मुकाबले से पहले स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत को चोट लग गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंत सुबह अभ्यास के दौरान चोटिल हुए थे. मैच से पहले भारतीय थ्रोडाउन विशेषज्ञों के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत के कमर के पास चोट लगी. वो दर्द से कराहते हुए दिखे

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs NZ: सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया पर संकट! स्टार खिलाड़ी को लगी चोट, दर्द में छोड़ा मैदान

India vs New Zealand ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले फैंस के लिए टेंशन भरी खबर है. रविवार (11 जनवरी) को वडोदरा में होने वाले मुकाबले से पहले स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत को चोट लग गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंत सुबह अभ्यास के दौरान चोटिल हुए थे. मैच से पहले भारतीय थ्रोडाउन विशेषज्ञों के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत के कमर के पास चोट लगी. वो दर्द से कराहते हुए दिखे. तुरंत टीम के मेडिकल स्टाफ ने उनका उपचार किया, लेकिन पंत इसके बाद प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं ले सके. 

जब ऋषभ पंत को चोट लगी तब टीम के सहायक कर्मचारियों और मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित अन्य सदस्यों ने उनकी सहायता की. प्रारंभिक उपचार प्राप्त करने के बाद, पंत बीसीए स्टेडियम के ग्राउंड बी के मैदान से बाहर चले गए, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल को चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के साथ लंबी बातचीत करते हुए देखा गया.

ऋषभ पंत की चोट ने बढ़ाई टेंशन?

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले ऋषभ पंत के चयन पर काफी सवाल उठा था. पहले ये खबर आई थी कि उन्हें इस शृंखला में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन कमिटी ने पंत पर भरोसा जताया. स्टार विकेट कीपर टीम में रहने के बावजूद पिछले कुछ समय से ODI प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सके हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए वनडे सीरीज में भी वो तीनों मैचों में बेंच पर बैठे थे. पिछले 1-2 सालों से केएल राहुल बतौर विकेट कीपर इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं और उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया है. ऐसे में ऋषभ पंत की चोट ज्यादा गंभीर भी होती है तो इससे टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. हां, इस सीरीज में उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के तौर भी मौका देने के बारे में सोच विचार किया जा सकता है. अगर ऐसा है तो फैंस यही दुआ करेंगे कि पंत की ये चोट ज्यादा गंभीर ना हो.

पहले वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: पिछले ODI में शतक जड़कर भी बेंच पर बैठेगा ये खिलाड़ी, शुभमन गिल नहीं देंगे बड़ी कुर्बानी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
Pocso law
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
france rafale deal with india
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, थाने के बाहर धरने पर बैठे; इलाके में तनाव
West Bengal
सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, थाने के बाहर धरने पर बैठे; इलाके में तनाव
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव
Punjab
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव
कश्मीर से लद्दाख तक शीतलहर का प्रकोप, जानिए दिल्ली से लेकर अपने राज्य के मौसम का हाल
weather update
कश्मीर से लद्दाख तक शीतलहर का प्रकोप, जानिए दिल्ली से लेकर अपने राज्य के मौसम का हाल
'हजारों ड्रोन से बने त्रिशूल-शिवलिंग, 72 घंटे चलेगा ओम का जाप...सोमनाथ पहुंचे मोदी
Gujarat news
'हजारों ड्रोन से बने त्रिशूल-शिवलिंग, 72 घंटे चलेगा ओम का जाप...सोमनाथ पहुंचे मोदी
हमेशा हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री... ओवैसी के मुस्लिम पीएम के बयान पर हिमंता का बयान
Owaisi
हमेशा हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री... ओवैसी के मुस्लिम पीएम के बयान पर हिमंता का बयान
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
Swabhiman Parva
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
Today Latest Hindi News
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
maharashtra news in hindi
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका