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IND vs SL: श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, जसप्रीत बुमराह हो गए बाहर! आया बड़ा अपडेट

India vs Sri Lanka: भारतीय टीम 2 दिन बाद श्रीलंका के लिए रवाना होगी. 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होगा. लेकिन इससे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया है. खबर है कि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 02, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:33 PM IST
IND vs SL: श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, जसप्रीत बुमराह हो गए बाहर! आया बड़ा अपडेट
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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