IND vs SL: श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, जसप्रीत बुमराह हो गए बाहर! आया बड़ा अपडेट

IND vs SL Test: मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. स्क्वॉड में बुमराह का नाम था, लेकिन उनकी मौजूदगी पर सस्पेंस था. बीसीसीआई ने ऐलान पर ही इसकी जानकारी दी थी. लेकिन अब टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है. खबर है कि बुमराह फिटनेस की समस्या के चलते श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए हैं. उन्हें खेलने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से मंजूरी नहीं मिली है.
भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के CoE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में शुरुआती जांच के बाद भी बुमराह को अपने बाएं घुटने में तकलीफ महसूस हो रही है. संबंधित लोगों ने तय किया है कि उन्हें अभी क्रिकेट में वापस लाना सुरक्षित नहीं है और उन्हें पूरी तरह ठीक होने की सलाह दी है.
BCCI की मेडिकल टीम ने बुमराह को घुटने की उस समस्या के लिए इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी थी. टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस दिक्कत की शुरुआत हुई थी. पिछले महीने तय समय पर बुमराह को इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में और भी समय लग सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए तैयार करने पर बातचीत हुई थी, लेकिन CoE की मेडिकल टीम उनपर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है.
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4 अगस्त को टीम इंडिया श्रीलंका के लिए रवाना होगी. टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सूत्र ने बताया, "पहले भी ऐसे मामले हुए हैं जब खिलाड़ियों को जल्दबाजी में क्रिकेट में वापस लाया गया और वे चोटिल हो गए. आप दोबारा ऐसा जोखिम नहीं ले सकते. खासकर बुमराह के मामले में. इसलिए पूरी तरह ठीक होना ही टारगेट होगा. इस साल अभी बहुत क्रिकेट बाकी है. एशियन गेम्स, न्यूज़ीलैंड का दौरा और अगले साल की शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी होनी है."