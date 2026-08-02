IND vs SL: श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, जसप्रीत बुमराह हो गए बाहर! आया बड़ा अपडेट

IND vs SL Test: मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. स्क्वॉड में बुमराह का नाम था, लेकिन उनकी मौजूदगी पर सस्पेंस था. बीसीसीआई ने ऐलान पर ही इसकी जानकारी दी थी. लेकिन अब टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है. खबर है कि बुमराह फिटनेस की समस्या के चलते श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए हैं. उन्हें खेलने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से मंजूरी नहीं मिली है.