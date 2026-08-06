वॉर्म अप टेस्ट से पहले ही बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, कप्तान शुभमन के लगी चोट, खेलेंगे या नहीं?

India vs Sri Lanka Test: इन दिनों भारतीय टीम में इंजरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. पहले ही कई प्लेयर्स चोट के चलते टीम से बाहर हो चुके हैं. अब सीरीज की तैयारियों के बीच टीम को एक और बुरी खबर देखने को मिल गई है. प्रैक्टिस के दौरान कप्तान शुभमन गिल के दाहिने अंगूठे में चोट लग गई, जिससे टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई. हालांकि, मेडिकल स्टाफ ने इस चोट की तत्काल प्रभाव से जांच की, लेकिन मुकाबले में उनकी मौजूदगी का सवाल हर किसी के जेहन में होगा.
राहत की बात है कि शुभमन गिल की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है. यह घटना गुरुवार को हुई, जब भारतीय टीम श्रीलंका में रेड-बॉल सीरीज के लिए तैयारियों में जुटी थी. शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे और गेंद उनके दाहिने अंगूठे में लगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोट लगने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी रोक दी. मेडिकल टीम ने उनके दाहिने अंगूठे में पट्टी बांध दी. फिलहाल इस चोट पर ऑफीशियल कोई अपडेट नहीं है.
टीम इंडिया में पहले ही चोट के चलते 4 अहम खिलाड़ी टीम से बाहर हैं. हाल ही में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बाहर होने की खबर आई थी. इंग्लैंड दौरे पर घुटने की चोट के बाद वह पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. इसके अलावा हर्षित राणा, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और आकाश दीप जैसे प्लेयर्स भी इंजरी के चलते टीम का हिस्सा नहीं हैं.
ये भी पढ़ें...
टीम में हैमिस्ट्रिंग की समस्या अधिक देखने को मिल रही है, जिसके चलते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) भी सवालों के घेरे में है. शुभमन गिल भी पिछले महीने हैमिस्ट्रिंग के शिकार हुए थे. हालांकि, वह अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं. हर्षित राणा भी हैमस्ट्रिंग के चलते टीम से बाहर हैं. वहीं, वाशिंगटन सुंदर को भी हैमिस्ट्रिंग की शिकायत थी. इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी क्वाड्रिसेप्स इंजरी के चलते बाहर थे, वह फिट हो चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने उनपर रिस्क नहीं लिया है.