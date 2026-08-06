वॉर्म अप टेस्ट से पहले ही बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, कप्तान शुभमन के लगी चोट, खेलेंगे या नहीं?

India vs Sri Lanka Test: इन दिनों भारतीय टीम में इंजरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. पहले ही कई प्लेयर्स चोट के चलते टीम से बाहर हो चुके हैं. अब सीरीज की तैयारियों के बीच टीम को एक और बुरी खबर देखने को मिल गई है. प्रैक्टिस के दौरान कप्तान शुभमन गिल के दाहिने अंगूठे में चोट लग गई, जिससे टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई. हालांकि, मेडिकल स्टाफ ने इस चोट की तत्काल प्रभाव से जांच की, लेकिन मुकाबले में उनकी मौजूदगी का सवाल हर किसी के जेहन में होगा.