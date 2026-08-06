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वॉर्म अप टेस्ट से पहले ही बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, कप्तान शुभमन के लगी चोट, खेलेंगे या नहीं?

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत में 10 दिन बाकी हैं. भारतीय टीम में पहले ही प्लेयर्स की इंजरी सवालिया निशान बनी हुई है, अब एक और टेंशन बढ़ गई है. 7 अगस्त से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म अप मुकाबला खेलेगी. इससे पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल बैटिंग करते समय इंजर्ड हो गए.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 06, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:38 PM IST
वॉर्म अप टेस्ट से पहले ही बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, कप्तान शुभमन के लगी चोट, खेलेंगे या नहीं?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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