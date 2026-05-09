यशस्वी को IPL के बीच आया नोटिस... दोहराई ये गलती तो लगेगा बैन, महिला क्रिकेटर भी रडार में

राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल को आईपीएल 2026 के बीच बड़ा झटका लग गया है. यशस्वी जायसवाल को उनकी एक बड़ी गलती पर नोटिस भेजा गया है. अगर वो ये गलती रिपीट करते रहे तो उनपर बैन भी लग सकता है. इस मामले में एक महिला क्रिकेटर का भी नाम है. वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा हैं. भारत की एंटी-डोपिंग संस्था, NADA से दोनों को नोटिस मिले हैं क्योंकि दोनों ने पिछले साल तय समय पर डोप टेस्ट नहीं दिया था.

नहीं बताई कोई वजह

ये दोनों खिलाड़ी NADA के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल (RTP) का हिस्सा हैं. इसका मतलब है कि उन्हें नियमित रूप से अपनी लोकेशन की जानकारी देनी होती है और हर दिन एक तय समय पर अचानक होने वाले टेस्ट के लिए उपलब्ध रहना होता है. सूत्रों के मुताबिक, ये दोनों क्रिकेटर अपने तय टेस्ट के समय उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने टेस्ट न देने का कोई कारण भी नहीं बताया. इस वजह से अब इसे उनकी पहली आधिकारिक "लोकेशन बताने में नाकामी" माना गया है.

मिली वॉर्निंग

एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया, 'संबंधित खिलाड़ियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इसकी जानकारी राष्ट्रीय महासंघ (BCCI) और ICC को भी दे दी गई है.' एंटी-डोपिंग नियमों के तहत, RTP में शामिल खिलाड़ियों को अपनी लोकेशन की जानकारी लगातार अपडेट करते रहना होता है, ताकि टेस्ट करने वाले कभी भी उन तक पहुंच सकें. एक टेस्ट छूट जाने को चेतावनी माना जाता है, लेकिन एक तय समय सीमा के अंदर तीन बार ऐसा होने पर खिलाड़ी पर बैन भी लग सकता है.

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BCCI उठाएगा जरूरी कदम

BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'हां, हमें NADA से टेस्ट छूट जाने के संबंध में नोटिस मिला है. हम उनसे पता करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे.' यह मामला इसलिए भी चर्चा में आया है, क्योंकि 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी हो रही है. ऐसे में एंटी-डोपिंग नियमों का सख्ती से पालन करना और भी जरूरी हो जाता है.