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बाबर की फूटी किस्मत... इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत से पहले लगी चोट, हेडिंग्ले टेस्ट से बाहर

PAK vs ENG: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 19 अगस्त से होने जा रहा है. टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में है और खुद को साबित करने का उनके पास गोल्डन चांस भी था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, सीरीज की शुरुआत से पहले ही बाबर इंजर्ड हो गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 18, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:25 PM IST
बाबर की फूटी किस्मत... इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत से पहले लगी चोट, हेडिंग्ले टेस्ट से बाहर

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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