बाबर की फूटी किस्मत... इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत से पहले लगी चोट, हेडिंग्ले टेस्ट से बाहर

PAK vs ENG: पाकिस्तान की टीम इन दिनों इंग्लैंड टूर पर है. तीन टेस्ट की सीरीज का आगाज 19 अगस्त से होने जा रहा है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें हेडिंग्ले में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान टीम में बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. टीम के कप्तान बाबर आजम, जिनके पास इस सीरीज में खुद को साबित करने का गोल्डन चांस था, चोट का शिकार हो गए हैं. हेडिंग्ले टेस्ट में बाबर की जगह टीम की कप्तानी सलमान अली आगा करते नजर आएंगे.
इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज खेली थी. टेस्ट सीरीज 1-1 से टाई रही जबकि वनडे सीरीज में विंडीज ने 2-1 से जीत दर्ज की थी. इस दौरे पर भी बाबर चोटिल हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने एक वॉर्म अप मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया था. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम ने जब पीसीसी सिलेक्ट इलेवन के खिलाफ वॉर्म अप मुकाबला खेला तो कप्तान बाबर आजम फिर इंजर्ड हो गए.
बाबर आजम के चोट बैटिंग के दौरान लगी. उनके दाहिने हाथ में चोट लगी है और वह पहले टेस्ट में फिट नहीं हो पाएंगे. टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने उनकी गैरमौजूदगी की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. पहले टेस्ट में सलमान आगा कप्तान होंगे."
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बाबर आजम दूसरे मुकाबले में वापसी कर सकते हैं. 27 अगस्त को दोनों टीमें लॉर्ड्स में एक दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. बाबर आजम के बल्ले से पिछले 4 सालों से टेस्ट में एक भी शतक देखने को नहीं मिला है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वह शतक से चूक गए थे और 88 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरीज में वह शतकों का सूखा खत्म करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.