बाबर की फूटी किस्मत... इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत से पहले लगी चोट, हेडिंग्ले टेस्ट से बाहर

PAK vs ENG: पाकिस्तान की टीम इन दिनों इंग्लैंड टूर पर है. तीन टेस्ट की सीरीज का आगाज 19 अगस्त से होने जा रहा है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें हेडिंग्ले में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान टीम में बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. टीम के कप्तान बाबर आजम, जिनके पास इस सीरीज में खुद को साबित करने का गोल्डन चांस था, चोट का शिकार हो गए हैं. हेडिंग्ले टेस्ट में बाबर की जगह टीम की कप्तानी सलमान अली आगा करते नजर आएंगे.