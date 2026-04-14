IPL 2026 के बीच KKR के गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को तगड़ा झटका, 2 साल के लिए हुए बैन, आखिर क्या है माजरा?

Blessing Muzarabani Ban In PSL: पाकिस्तान सुपर लीग को ठुकराकर IPL 2026 में खेलने का फैसला करने वाले तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया है. जिम्बॉब्वे के स्टार पेसर को दो सालों के लिए पीएसएल (PSL) से बैन कर दिया गया है. यह फैसला मंगलवार, 14 अप्रैल को सुनाया गया.
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Blessing Muzarabani Ban In PSL: पाकिस्तान सुपर लीग को ठुकराकर IPL 2026 में खेलने का फैसला करने वाले तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया है. जिम्बॉब्वे के स्टार पेसर को दो सालों के लिए पीएसएल (PSL) से बैन कर दिया गया है. यह फैसला मंगलवार, 14 अप्रैल को सुनाया गया. 29 वर्षीय खिलाड़ी आईपीएल और पीएसएल दोनों की नीलामी में पहले तो बिके नहीं थे, लेकिन बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर साइन कर लिया. उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी मुजारबानी को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की जगह टीम में शामिल किया. जिम्बॉब्वे के तेज गेंदबाज ने PSL को ठेंगा दिखाकर आईपीएल में खेलने का फैसला किया था.
आईपीएल 2026 से ठीक पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल खेलने पर बवाल मचा था. बीसीसीआई के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रहमान को रिलीज करने का फैसला किया. हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्लेसिंग मुजरबानी ने शानदार प्रदर्शन किया था. इसी को देखते हुए केकेआर ने उन्हें 75 लाख रुपये में साइन किया. दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय टी20 लीग में खेलने का ऑफर मिलते ही मुजरबानी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठेंगा दिखा दिया. दुनियाभर में फजीहत होने के बाद अब PCB ने जिम्बॉब्वे के तेज गेंदबाज पाकिस्तान सुपर लीग से 2 साल के लिए बैन कर दिया है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्लेसिंग मुजरबानी ने 13 विकेट लेकर कई क्रिकेट पंडितों को प्रभावित किया था. भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने तो उनकी तारीफ में यहां तक कह दिया कि अगर आईपीएल 2026 का ऑक्शन टी20 वर्ल्ड कप के बाद होता तो मुजरबानी 20 करोड़ रुपये में बिकते. वो ऑक्शन में भले ही अनसोल्ड रहे, लेकिन बाद में किस्मत बदली और वो बतौर रिप्लेसमेंट केकेआर टीम में शामिल हुए. 29 साल के पेसर ने अब तक 139 टी20 मुकाबले खेले हैं और 159 विकेट चटकाए हैं.
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