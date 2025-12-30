WPL 2026: RCB को 440 वोल्ट का झटका, सबसे बड़ी मैच विनर बाहर, DC की स्टार खिलाड़ी ने भी खेलने से किया इनकार

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 440 वोल्ट का झटका लगा है. RCB को 2024 में चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाने वाली स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी ने इस सीजन नहीं खेलने का फैसला लिया है. आरसीबी के साथ-साथ दिल्ली कैपिटल्स को भी बड़ा झटका लगा है. अनुभवी विदेशी खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड ने भी WPL 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है. डब्ल्यूपीएल ने एक विज्ञप्ति में घोषणा की कि भारतीय ऑलराउंडर सायली सतघारे पेरी के स्थान पर आरसीबी में शामिल होंगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर अलाना किंग को दिल्ली कैपिटल्स ने सदरलैंड के स्थान पर नामित किया है.

एलिस पेरी और सदरलैंड WPL 2026 से बाहर

WPL ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है. जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) और एनाबेल सदरलैंड (दिल्ली कैपिटल्स) ने निजी कारणों से लीग के आगामी संस्करण से अपना नाम वापस ले लिया है. आरसीबी ने पेरी के स्थान पर सायली सतघारे को टीम में शामिल किया है. सतघारे 30 लाख रुपये की आरक्षित कीमत पर आरसीबी में शामिल होंगी. DC ने सदरलैंड के स्थान पर अलाना किंग को टीम में शामिल किया है.

ऑक्शन में अनसोल्ड रही थीं किंग

बता दें कि WPL 2026 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर अलाना किंग को किसी टीम ने भाव नहीं दिया था और वो अनसोल्ड रही थीं. हालांकि, सदरलैंड की अनुपस्थिति से उनकी किस्मत चमकी है और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 60 लाख रुपये के आरक्षित मूल्य पर शामिल किया है. किंग इससे पहले पिछले सीजन में यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेल चुकी हैं. महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो किंग ने 27 मैचों में 27 विकेट विकेट चटकाए हैं.

RCB को खलेगी एलिस पेरी की कमी

स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली RCB को WPL 2026 में निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज महिला खिलाड़ी एलिस पेरी की कमी खलने वाली है. उन्होंने 2024 में टीम को विजेता बनाने में अहम रोल निभाया था. पेरी ने WPL में अब तक 25 मुकाबले खेले हैं और 972 रन बनाए हैं, साथ ही 14 विकेट चटकाए हैं.