IPL 2026 में आगाज से पहले ही RCB पर आफत, एक साथ 2 स्टार खिलाड़ी बाहर, पाटीदार की बढ़ी टेंशन, अब ये होगी Playing XI?

RCB vs SRH: अब से कुछ घंटे बाद आईपीएल 2026 का आगाज होने वाला है. 19वें सीजन के ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले से पहले डिफेंडिंग चैंपियन को बड़ा झटका लगा है. टीम के दो अहम खिलाड़ी पहले मैच से बाहर हो गए हैं. स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने RCB टीम से जुड़ तो चुके हैं, लेकिन हेड कोच एंडी फ्लावर ने ये कन्फर्म किया कि हेजलवुड सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे.

जोश हेजलवुड के अलावा श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा के कारण भी आरसीबी टीम मैनेजमेंट की सिरदर्दी बढ़ गई है. वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं और उन्हें अभी तक श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईपीएल 2026 में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं मिली है.

हेजलवुड के बिना उतरेगी आरसीबी

आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जोश हेजलवुड के बिना उतरेगी. चिंता की बात ये है कि विकल्प के तौर पर नुवान तुषारा भी मौजूद नहीं होंगे. ऐसे में कप्तान रजत पाटीदार को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेकब डफी पर दांव लगाना होगा, जिन्होंने आईपीएल में अभी तक डेब्यू नहीं किया है. बता दें कि इस सीजन यश दयाल भी नहीं हैं, ऐसे में RCB की बॉलिंग लाइनअप पिछले साल के मुकाबले कमजोर दिख रही है. अगर उन्हें टाइटल डिफेंड करना है तो जल्द से जल्द हेजलवुड को एक्शन में लौटना होगा.

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जेकब डफी और मंगेश यादव करेंगे डेब्यू?

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले में RCB की प्लेइंग इलेवन में दो नए खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती है. जोश हेजलवुड की जगह कीवी पेसर जेकब डफी का खेलना लगभग तय है, वहीं मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज मंगेश यादव भी आईपीएल में डेब्यू कर सकते हैं. आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में RCB ने मंगेश को 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. बाएं हाथ के पेसर को यश दयाल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो रजत पाटीदार की कप्तानी में खेले थे और अच्छा प्रदर्शन भी किया था.

आरसीबी की संभावित प्लेइंग XI और इम्पैक्ट प्लेयर

विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, मंगेश यादव, इम्पैक्ट खिलाड़ी- सुयश शर्मा.

एसआरएच की संभावित प्लेइंग XI और इम्पैक्ट प्लेयर

ट्रेविस हेड, अनिकेत वर्मा, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, कामिंदु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, इम्पैक्ट खिलाड़ी-शिवम मावी

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