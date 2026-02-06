Advertisement
trendingNow13100156
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: टीम इंडिया को बड़ा झटका... पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हर्षित राणा! जानिए वजह

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया को बड़ा झटका... पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हर्षित राणा! जानिए वजह

Harshit Rana ruled out of T20 World Cup 2026: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले इनफॉर्म खिलाड़ी हर्षित राणा चोट के चलते विश्व कप नहीं खेल पाएंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harshit Rana
Harshit Rana

Harshit Rana ruled out of T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के आगाज से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है. स्टार गेंदबाज हर्षित राणा पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.  शुक्रवार 7 फरवरी को USA के खिलाफ मैच से ठीक पहले भारतीय टीम को ये बुरी खबर मिली है.

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि घुटने की चोट के चलते उन्हें बाहर होना पड़ाय राणा पिछले एक साल से टीम इंडिया के लिए लगातार खेल रहे थे. बढ़िया प्रदर्शन के दम पर उन्हें टीम में जगह मिली थी, लेकिन अब वो एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे. हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अब तक राणा के बाहर होने की पुष्टि नहीं की गई है.

हर्षित को कब लगी थी चोट?

दरअसल, हर्षित राणा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए वार्मअप मैच में घुटने में चोट लगी थी. वो लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए थे. तभी रिपोर्ट आई थी कि उनकी चोट गंभीर हो सकती है और अब ताजा रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुश्किल से डाल पाए थे एक ओवर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए वार्मअप मैच में हर्षित सिर्फ एक ओवर डालकर मैदान से बाहर चले गे थे. एक ओवर पूरा करने में उन्हें तकलीफ हुई थी. वो 2 दफा रनअप लेते वक्त रुके थे. फिर घुटना पकड़कर मैदान से बाहर गए थे. हर्षित का बाहर होना टीम इंडिया के लिए इसलिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे सकते थे और बढ़िया फॉर्म में थे. 

कैसे हैं हर्षित के आंकड़े?

दाएं हाथ के इस पेसर ने अब तक भारत के लिए 2 टेस्ट में 4 विकेट लिए हैं. वनडे के 14 मैचों में 26 विकेट निकाले हैं, जबकि टी20 के 9 मैचों में 9 विकेट लिए थे. 

T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन...T20 World Cup 2026 से पहले चोटिल हुआ ये तूफानी बॉलर! लंगड़ाते हुए छोड़ा मैदान

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Harshit rana

Trending news

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
ZEE हीरोज LIVE: सोनू सूद को राजनीति से किसने दिया था ऑफर? मदद के 'धुरंधर' ने सुनाया किस्सा
Zee Real Heroes Award 2026
ZEE हीरोज LIVE: सोनू सूद को राजनीति से किसने दिया था ऑफर? मदद के 'धुरंधर' ने सुनाया किस्सा