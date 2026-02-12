Advertisement
trendingNow13106481
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: ईशान किशन के साथ ये क्या हो गया? बुमराह की यॉर्कर ने किया घायल... प्रैक्टिस के बीच हुआ बड़ा हादसा

VIDEO: ईशान किशन के साथ ये क्या हो गया? बुमराह की यॉर्कर ने किया घायल... प्रैक्टिस के बीच हुआ बड़ा हादसा

ishan kishan injured: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया को 12 फरवरी को अपना दूसरा ग्रुप स्टेज मैच खेलना है. इस मैच से ठीक पहले मेन इन ब्लू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभ्यास के दौरान जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर ने ईशान किशन को घायल कर दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ishan kishan injured
ishan kishan injured

Ishan kishan injured:  टी20 विश्व कप 2026 से पहले और टूर्नामेंट के बीच टीम इंडिया अगर किसी चीज से परेशान है तो वो है खिलाड़ी की चोट...वाशिंगटन सुंदर अभी मैदान पर लौटे ही नहीं थे कि 2 खिलाड़ियों को लेकर बुरी खबर आई है. खबर ये है कि अभिषेक शर्मा का पेट खराब है इसलिए वो नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी यानी आज दिल्ली में होने वाला मैच शायद ना खेल पाएं. अब मैच से ठीक एक दिन पहले एक और खिलाड़ी चोटिल हो गया है.

आखिर किशन को क्या हुआ है?

ये कोई और नहीं बल्कि विस्फोटक ओपनर ईशान किशन हैं, जिन्हें 11 फरवरी की शाम प्रैक्टिस सेशन के दौरान जसप्रीत बुमराह की एक घातक यॉर्कर ने चोटिल कर दिया. बुमराह की तेज गेंद से चोटिल होने के बाद ईशान मैदान पर दर्द से तड़पते दिखे. इसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फेल गया है. 

गंभीर-सूर्या की टेंशन बढ़ी

दरअसल, अभ्यास सत्र के दौरान किशन को बुमराह की यॉर्कर लगी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किशन के बाएं पैर के अंगूठे (लेफ्ट टो) में चोट लगी है. जैसे ही चोट लगी तो वह दर्द से कराहते दिखे. इसके बाद मैदान छोड़ दिया. अब सवाल खड़ा हो गया है कि वो नामीबिया के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं?

Add Zee News as a Preferred Source

किशन की चोट पर ज्यादा कुछ अपडेट नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने फैंस से लेकर कोच गंभीर और कप्तान सूर्या की टेंशन जरूर बढ़ा दी है.अगर किशन या अभिषेक आज का मैच नहीं खेले तो संजू सैमसन को मौका मिलना तय है, क्योंकि वो विकेटकीपर बैटर हैं. ओपनिंग भी कर सकते हैं. 

दोनों ओपनर्स के खेलने पर सस्पेंस

किशन के चोटिल होने के बाद अब टीम इंडिया के दोनों घातक ओपनर्स के खेलने पर सस्पेंस बन चुका है. क्योंकि अभिषेक शर्मा को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया था, हालांकि उन्हें छुट्टी मिल गई है, लेकिन वो खेलेंगे या नहीं इस बारे में अब तक साफ जवाब नहीं मिला. टीम मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि अगर अभिषेक बढ़िया फील करते हैं तो वो उपलब्ध रह सकते हैं. वो अमेरिका के खिलाफ जब खेले थे तब भी पेट में दर्द था, उस मैच में अभिषेक सिर्फ दूसरी बॉल पर आउट हो गए थे. फिर फील्डिंग पर नहीं उतरे. अब किशन को पैर में दर्द आ गया है. यह दोनों ही ओपनर दमदार फॉर्म में हैं और पहली बॉल से छक्के मारते हैं. अब देखना होगा कि अगर ये फिट नहीं हुए तो कप्तान सूर्या किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे..

ये भी पढ़ें: जिस भी मैच में लगाया शतक उसमें भारत कभी हारा नहीं, इस महान क्रिकेटर के नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ishan Kishan

Trending news

बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा