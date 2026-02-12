VIDEO: ईशान किशन के साथ ये क्या हो गया? बुमराह की यॉर्कर ने किया घायल... प्रैक्टिस के बीच हुआ बड़ा हादसा

ishan kishan injured: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया को 12 फरवरी को अपना दूसरा ग्रुप स्टेज मैच खेलना है. इस मैच से ठीक पहले मेन इन ब्लू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभ्यास के दौरान जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर ने ईशान किशन को घायल कर दिया है.
Trending Photos
Ishan kishan injured: टी20 विश्व कप 2026 से पहले और टूर्नामेंट के बीच टीम इंडिया अगर किसी चीज से परेशान है तो वो है खिलाड़ी की चोट...वाशिंगटन सुंदर अभी मैदान पर लौटे ही नहीं थे कि 2 खिलाड़ियों को लेकर बुरी खबर आई है. खबर ये है कि अभिषेक शर्मा का पेट खराब है इसलिए वो नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी यानी आज दिल्ली में होने वाला मैच शायद ना खेल पाएं. अब मैच से ठीक एक दिन पहले एक और खिलाड़ी चोटिल हो गया है.
ये कोई और नहीं बल्कि विस्फोटक ओपनर ईशान किशन हैं, जिन्हें 11 फरवरी की शाम प्रैक्टिस सेशन के दौरान जसप्रीत बुमराह की एक घातक यॉर्कर ने चोटिल कर दिया. बुमराह की तेज गेंद से चोटिल होने के बाद ईशान मैदान पर दर्द से तड़पते दिखे. इसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फेल गया है.
दरअसल, अभ्यास सत्र के दौरान किशन को बुमराह की यॉर्कर लगी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किशन के बाएं पैर के अंगूठे (लेफ्ट टो) में चोट लगी है. जैसे ही चोट लगी तो वह दर्द से कराहते दिखे. इसके बाद मैदान छोड़ दिया. अब सवाल खड़ा हो गया है कि वो नामीबिया के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं?
किशन की चोट पर ज्यादा कुछ अपडेट नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने फैंस से लेकर कोच गंभीर और कप्तान सूर्या की टेंशन जरूर बढ़ा दी है.अगर किशन या अभिषेक आज का मैच नहीं खेले तो संजू सैमसन को मौका मिलना तय है, क्योंकि वो विकेटकीपर बैटर हैं. ओपनिंग भी कर सकते हैं.
(@rushiii_12) February 11, 2026
किशन के चोटिल होने के बाद अब टीम इंडिया के दोनों घातक ओपनर्स के खेलने पर सस्पेंस बन चुका है. क्योंकि अभिषेक शर्मा को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया था, हालांकि उन्हें छुट्टी मिल गई है, लेकिन वो खेलेंगे या नहीं इस बारे में अब तक साफ जवाब नहीं मिला. टीम मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि अगर अभिषेक बढ़िया फील करते हैं तो वो उपलब्ध रह सकते हैं. वो अमेरिका के खिलाफ जब खेले थे तब भी पेट में दर्द था, उस मैच में अभिषेक सिर्फ दूसरी बॉल पर आउट हो गए थे. फिर फील्डिंग पर नहीं उतरे. अब किशन को पैर में दर्द आ गया है. यह दोनों ही ओपनर दमदार फॉर्म में हैं और पहली बॉल से छक्के मारते हैं. अब देखना होगा कि अगर ये फिट नहीं हुए तो कप्तान सूर्या किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे..
ये भी पढ़ें: जिस भी मैच में लगाया शतक उसमें भारत कभी हारा नहीं, इस महान क्रिकेटर के नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज