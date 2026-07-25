IND vs ZIM: जीत के जश्न के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी चोटिल; आखिरी T20I से बाहर होना तय!

IND vs ZIM 2nd T20I: जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में 90 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (नाबाद 60) की आतिशी पारियों के दम पर भारत ने 219/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवरों में महज 129 रनों पर सिमट गई. हालांकि, इस शानदार जीत के बीच भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है.
युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव मैच के दौरान चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
दरअसल, प्रिंस यादव जब अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने आए तो हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के चलते लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए. चोटिल होने से पहले उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1.2 ओवर यानी 8 गेंदें डालीं और दो विकेट लिए. प्रिंस ने इस सीरीज के दोनों मैचों में कुल 32 गेंदें फेंकीं और 4 शिकार किए. उन्होंने 7.25 की इकॉनमी से 29 रन खर्च किए हैं. ये आंकड़े टी20I में बेहद शानदार माने जाते हैं.
मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'दुर्भाग्य से हमारा एक खिलाड़ी (प्रिंस यादव) चोटिल हो गया है, जिसकी वजह से रविवार को होने वाले तीसरे मैच में आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ईशान और तिलक की बल्लेबाजी अद्भुत थी. मुझे लगा था कि 180-200 रन का स्कोर बराबरी का रहेगा, लेकिन हम 220 तक पहुंचे, जो सोने पर सुहागा रहा. खेल में सही रवैया और वर्तमान में जीना ही सबसे अहम है.'
अगर प्रिंस फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह अशोक शर्मा फिर से प्लेइंग-11 में आ सकते हैं, जिन्होंने सीरीज के पहले टी20 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.
तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20I 25 जुलाई (रविवार) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.