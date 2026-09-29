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IND vs WI 2nd ODI: कंगाली में आटा गीला... वेस्टइंडीज का सबसे खतरनाक खिलाड़ी चोट के कारण दूसरे मैच से बाहर

India vs West Indies: भारत के खिलाफ दूसरे वनडे से ठीक पहले वेस्टइंडीज को 440 वोल्ट का झटका लगा है. पिछले मैच के शतकवीर जस्टिन ग्रीव्स काफ इंजरी के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं. तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मुकाबले में जस्टिन ग्रीव्स ने ओपनिंग करते हुए 101 रनों की शानदार पारी खेली थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 29, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:17 PM IST
IND vs WI 2nd ODI: कंगाली में आटा गीला... वेस्टइंडीज का सबसे खतरनाक खिलाड़ी चोट के कारण दूसरे मैच से बाहर
Image Credit: justin greaves ruled out from 2nd ODI due to injury

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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