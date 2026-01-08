एशेज में अंपायर का 'ब्लंडर'... नो बॉल पर हैरी ब्रूक को भेजा पवेलियन, इंग्लैंड की हार के बाद खुला राज

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड की हार के बाद इस मुकाबले में अंपायरिंग में बड़ा ब्लंडर सामने आया. इंग्लैंड की दूसरी पारी में हैरी ब्रूक को नोबॉल पर ही अंपयार ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. इंग्लैंड की हार के बाद अंपायरिंग गलती सामने आई है, जो कथित तौर पर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर की एक अवैध डिलीवरी के कारण हुई थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया.

कैसे अंपायर से हुई गलती?

सिडनी टेस्ट के चौथे दिन, जब इंग्लैंड का स्कोर 219/3 था, वेबस्टर ने ब्रूक को 42 रन पर LBW आउट कर दिया, जिससे मेहमान टीम को 36 रन की मामूली बढ़त मिली. हालांकि, बाद में रिप्ले में दिखाया गया कि वेबस्टर ने ओवरस्टेप किया था, उनका पिछला पैर साफ तौर पर रिटर्न क्रीज से बाहर था. कोड स्पोर्ट्स के अनुसार, तीसरे अंपायर कुमार धर्मसेना नो-बॉल का पता लगाने में नाकाम रहे. नियमों के तहत, तीसरे अंपायर को हर विकेट लेने वाली डिलीवरी के लिए फ्रंट और बैक-फुट नो-बॉल की जांच करनी होती है. अगर इस उल्लंघन की पहचान हो जाती, तो ब्रूक को क्रीज पर वापस बुलाया जाना चाहिए था.

ब्रूक के विकेट के बाद लड़खड़ाई टीम

ब्रूक के आउट होने के तुरंत बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई, जिससे सिर्फ 124 रन और बने और ऑस्ट्रेलिया को 160 रन का मामूली लक्ष्य मिला. मेजबान टीम ने इसे आसानी से हासिल कर लिया और 4-1 से सीरीज जीत ली.

पांचवें दिन, ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड को भी इंग्लैंड के सीमर ब्रायडन कार्स की गेंद पर एज लगने के बाद जीवनदान मिला. धर्मसेना ने फैसला सुनाया कि स्निको पर साफ स्पाइक के अपर्याप्त सबूत थे, इस फैसले से कार्स साफ तौर पर निराश हुए और कप्तान बेन स्टोक्स गुस्से में आ गए क्योंकि उन्होंने ऑन-फील्ड अंपायर को चुनौती दी.

माइकल वॉन ने उठाए सवाल

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने न्यूज कॉर्प पर इस मुद्दे पर बात की और कहा कि, 'मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड इन फैसलों को एशेज न जीतने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन मूल रूप से, हम 2026 में हैं. इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए. यह सोचना कि विकेट पर कुछ बैक फुट नो बॉल फेंकी गई हैं और कुछ नहीं किया गया. यह इस युग में स्वीकार्य नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यह एक बड़ा पल है. क्या तीसरे अंपायर बैक फुट नो-बॉल देख रहे हैं या नहीं? वे खेल के अधिकारी हैं; उन्हें हर नियम पता होना चाहिए. यह नो बॉल थी, इसे नो बॉल देना चाहिए था.'