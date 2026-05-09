रोहित शर्मा बने पाकिस्तान के कप्तान, शुभमन गिल का भी नाम! LIVE मैच में हुआ 'ऐलान', पूरा क्रिकेट जगत हैरान

Bangladesh vs Pakistan: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट के पहले दिन ही ब्रॉडकास्टर ने ऐसा ब्लंडर कर दिया, जिसे देखकर भारतीय फैंस के होश उड़ गए. अब पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में रोहित शर्मा, शुभमन गिल सहित टीम इंडिया के सितारों का नाम दिखे तो झटका लगना लाजमी है. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.
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Bangladesh vs Pakistan: भारतीय क्रिकेट फैंस तो इस समय आईपीएल के 19वें सीजन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसी दौरान ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है. शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दौरान लाइव टीवी पर कुछ ऐसा दिखा, जिसने क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए. अब पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में भारतीय खिलाड़ियों के नाम दिखेंगे तो होश उड़ना लाजमी भी है. बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच के शुरुआती क्षणों में एक बड़ी ऑन-एयर गलती के कारण मेजबान प्रसारकों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.
बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट के पहले दिन ही ब्रॉडकास्टर ने भारी ब्लंडर कर दिया. दरअसल, वो पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन के टेस्ट क्रिकेट में आंकड़े को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीवी पर जो ग्राफिक्स दिखी उसमें 1 से लेकर 11 तक भारतीय खिलाड़ियों का नाम था. दिलचस्प बात ये है कि रोहित शर्मा कप्तान थे. शुभमन गिल का नाम भी शामिल था, वहीं कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी भी इस प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे, जिन्होंने भारत के लिए अभी तक टेस्ट में डेब्यू भी नहीं किया है.
रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार. बता दें कि ये सभी खिलाड़ी भारतीय टीम के हिस्सा हैं और फिलहाल आईपीएल 2026 में खेल रहे हैं. इन्हें जब गलती से पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में दिखाया गया तो फैंस के होश उड़ गए. ब्रॉडकास्टर ने जल्दी से ये ग्राफिक्स हटाई, लेकिन तब तक लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले ली थी और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 9, 2026
ब्लंडर से हटकर शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट की बात करें तो मेजबान बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाए. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार शतक जड़ा, जबकि मोमिनुल हक ने 91 रनों की कीमती पारी खेली. इसके जवाब में पाकिस्तान ने खबर लिखे जाने तक एक विकेट खोकर 156 रन बना लिए हैं.