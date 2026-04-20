IPL Points Table: मुंबई, लखनऊ और कोलकाता की हार CSK के लिए बनी वरदान... 7वें नंबर पर पहुंची टीम, समझें प्लेऑफ का पूरा गणित

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 में सीएसके की शुरुआत बुरे सपने जैसी हुई. टीम को बैक-टू-बैक हार का सामना करना पड़ा. टीम 10वें नंबर पर नजर आ रही थी, लेकिन अब 7वें पायदान पर पहुंच चुकी है. ये सिर्फ 2 जीत का कमबैक नहीं बल्कि कुछ टीमों की हार टीम के लिए वरदान साबित हुई है.
Trending Photos
IPL Points Table 2026: आईपीएल 2026 में प्वाइंट्स टेबल का रोमांच चरम पर है. सीएसकी की टीम की शुरुआत बुरे सपने की तरह हुई थी. टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था और 10वें स्थान पर थी. लेकिन अब दूसरी टीमों की हार टीम के लिए वरदान बन चुकी है. 3 ऐसी टीमें हैं जो सीएसके से नीचे आ चुकी हैं. महज 2 जीत के बाद सीएसके की टीम 7वें स्थान पर काबिज है.
सीएसके को पिछले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा. टीम ने पैर पर कुल्हाड़ी मारी क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ टीम को आखिरी 10 ओवर में महज 80 रन की दरकार थी. हालांकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की हार से टीम को फायदा मिला है. सबसे नीचे मुंबई इंडियंस की टीम है जिसे एक ही मैच में जीत नसीब हुई है और टीम 5 मुकाबले खेल चुकी है. वहीं, 9वें स्थान पर केकेआर पहुंच चुकी है जिसे 7 मैच में एक जीत नसीब हुई है.
लखनऊ की टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ 54 रन से हार का का सामना करना पड़ा. इस बड़ी हार के बाद टीम लखनऊ ने हार की हैट्रिक लगाई और रन-रेट खराब होने के चलते 8वें स्थान पर आ गई. लखनऊ और सीएसके, दोनों ने ही 6 मुकाबलों में 2 जीत दर्ज की हैं, लेकिन सीएसके का रन-रेट बेहतर है. हालांकि, इन टीमों के लिए अभी भी प्लेऑफ के दरवाजे खुले रह सकते हैं.
ये भी पढे़ं.. पंत ने किया बड़ा ब्लंडर, LSG का यूं किया बंटाधार, एक गलती से 254 रन तक पहुंची PBKS
प्लेऑफ की बात करें तो फिलहाल इन टीमों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं. एक टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 16 पाइंट्स की दरकार होगी, इसके लिए 8 मैच जीतने होंगे. केकेआर ने अभी तक 7 मैच में एक जीत दर्ज की है, अगर 14 मैच में बचे हुए 7 मुकाबले टीम जीत जाती है तो प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लेगी. वहीं, सीएसके ने अभी तक 6 मैच खेले हैं और 8 बाकी हैं. इस टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 6 जीत और दर्ज करनी होंगी. बात करें मुंबई की तो इस टीम के पास 9 मुकाबले बाकी हैं और टीम को प्लेऑफ में रास्ता साफ करने के लिए 7 जीत दर्ज करनी होंगी.