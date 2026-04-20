IPL Points Table: मुंबई, लखनऊ और कोलकाता की हार CSK के लिए बनी वरदान... 7वें नंबर पर पहुंची टीम, समझें प्लेऑफ का पूरा गणित

IPL Points Table 2026: आईपीएल 2026 में प्वाइंट्स टेबल का रोमांच चरम पर है. सीएसकी की टीम की शुरुआत बुरे सपने की तरह हुई थी. टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था और 10वें स्थान पर थी. लेकिन अब दूसरी टीमों की हार टीम के लिए वरदान बन चुकी है. 3 ऐसी टीमें हैं जो सीएसके से नीचे आ चुकी हैं. महज 2 जीत के बाद सीएसके की टीम 7वें स्थान पर काबिज है.

पिछले मैच में हारी सीएसके

सीएसके को पिछले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा. टीम ने पैर पर कुल्हाड़ी मारी क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ टीम को आखिरी 10 ओवर में महज 80 रन की दरकार थी. हालांकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की हार से टीम को फायदा मिला है. सबसे नीचे मुंबई इंडियंस की टीम है जिसे एक ही मैच में जीत नसीब हुई है और टीम 5 मुकाबले खेल चुकी है. वहीं, 9वें स्थान पर केकेआर पहुंच चुकी है जिसे 7 मैच में एक जीत नसीब हुई है.

लखनऊ की हार से हुआ फायदा

लखनऊ की टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ 54 रन से हार का का सामना करना पड़ा. इस बड़ी हार के बाद टीम लखनऊ ने हार की हैट्रिक लगाई और रन-रेट खराब होने के चलते 8वें स्थान पर आ गई. लखनऊ और सीएसके, दोनों ने ही 6 मुकाबलों में 2 जीत दर्ज की हैं, लेकिन सीएसके का रन-रेट बेहतर है. हालांकि, इन टीमों के लिए अभी भी प्लेऑफ के दरवाजे खुले रह सकते हैं.

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कैसे प्लेऑफ में पहुंचेंगी ये टीमें?

प्लेऑफ की बात करें तो फिलहाल इन टीमों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं. एक टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 16 पाइंट्स की दरकार होगी, इसके लिए 8 मैच जीतने होंगे. केकेआर ने अभी तक 7 मैच में एक जीत दर्ज की है, अगर 14 मैच में बचे हुए 7 मुकाबले टीम जीत जाती है तो प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लेगी. वहीं, सीएसके ने अभी तक 6 मैच खेले हैं और 8 बाकी हैं. इस टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 6 जीत और दर्ज करनी होंगी. बात करें मुंबई की तो इस टीम के पास 9 मुकाबले बाकी हैं और टीम को प्लेऑफ में रास्ता साफ करने के लिए 7 जीत दर्ज करनी होंगी.