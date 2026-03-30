CSK के सामने पहली बार ऐसी अग्निपरीक्षा! IPL के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, ऋतुराज-सैमसन घुमाएंगे समय का पहिया?

आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम के सामने बड़ी अग्निपरीक्षा है. टीम के सबसे पुराने चावल यानी एमएस धोनी शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हैं. इसके अलावा CSK की टीम लंबे समय बाद बिना रवींद्र जडेजा के मैदान पर उतरने वाली है. दिलचस्प बात ये है कि जडेजा आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उतरने वाले हैं.

आईपीएल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन में एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा और सुरेश रैना में से किसी खिलाड़ी का नाम नहीं है. सुरेश रैना ने तो 2022 में आईपीएल से संन्यास लेने का ऐलान किया, वहीं धोनी अभी भी CSK का हिस्सा हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नहीं खेलेंगे. जबकि रवींद्र जडेजा को CSK ने खुद जाने देने का फैसला किया है.

ऋतुराज-सैमसन घुमाएंगे समय का पहिया?

एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा और सुरेश रैना ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इस त्रिमूर्ति के योगदान को CSK के तमाम फैंस कभी नहीं भुला पाएंगे, लेकिन अब इस टीम के सामने नई चुनौती है. आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ को नई कहानी लिखनी होगी. ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर CSK को छठी बार चैंपियन बनना है तो युवाओं को दम दिखाना होगा. इस बार संजू सैमसन भी ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तैयार हैं. देखना दिलचस्प होगा कि पीली जर्सी में वो क्या रंग दिखाते हैं. CSK आईपीएल 2026 में कैसा प्रदर्शन करेगी ये संजू और ऋतुराज के ऊपर निर्भर करता है.

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राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. CSK की प्लेइंग इलेवन में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मैथ्यू शॉट को शामिल किया गया है. संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स और रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने के लिए तैयार हैं.

CSK vs RR: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वीजायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा

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