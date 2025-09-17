532 रन... श्रेयस की टीम को बड़ा चैलेंज, 7वें नंबर के बल्लेबाज ने बिगाड़ा खेल, अय्यर का इंतजार
क्रिकेट

532 रन... श्रेयस की टीम को बड़ा चैलेंज, 7वें नंबर के बल्लेबाज ने बिगाड़ा खेल, अय्यर का इंतजार

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इंडिया ए के कप्तान हैं. उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया ए को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टक्कर दे रही है. अनाधिकृत टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:48 PM IST
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इंडिया ए के कप्तान हैं. उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया ए को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टक्कर दे रही है. ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए के खिलाफ बोर्ड पर 532 रन टांग दिए. अनाधिकृत टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे. भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत अभिमन्यु ईश्वरन और नारायण जगदीसन ने की थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़े.

फिफ्टी से चूके ईश्वरन

ईश्वरन 58 गेंद पर 44 रन बनाकर आउट हुए. खेल समाप्त होने के समय जगदीसन 95 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 50 और साई सुदर्शन 27 गेंद पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे. भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया से अभी 416 रन पीछे है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 532 रन बनाकर घोषित की थी. ऑस्ट्रेलिया के लिए सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जोश फिलिप ने शतक लगाया.

कोंस्टास की धमाकेदार पारी

कोंस्टास ने 144 गेंद पर 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 109 रन की पारी खेली. फिलिप महज 87 गेंद पर 4 छक्के और 18 चौके की मदद से 123 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके अलावा सलामी बल्लेबाज कैंपबेल केलावे ने 97 गेंद पर 10 चौके और 2 छक्के की मदद से 88, कूपर कोनोली ने 84 गेंद पर 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 70 और लियाम स्कट ने 122 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन की पारी खेली. जेवियर बार्टलेट 24 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। बार्टलेट ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए.

ये भी पढे़ं.. 'रोहित भाई से गाली खा जाऊंगा...' हिटमैन से घबरा गया था सूर्या का जिगरी, मजेदार अंदाज में हुई थी पहली मुलाकात

अय्यर का इंतजार

अब सभी को कप्तान श्रेयस अय्यर का इंतजार है. देखना होगा कि तीसरे दिन का जब खेला शुरू होगा तो नारायण जगदीसन के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर पर सबकी नजर रहेगी. वनडे के बाद अय्यर टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम होगा.

Ind Vs Aus

