ICC रैंकिंग में बड़ा फेरबदल... भारत या ऑस्ट्रेलिया नहीं, 11वें नंबर की टीम का खिलाड़ी बना ODI का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर

वनडे फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में बड़ा फेरबदल हुआ है. दरअसल, इस फॉर्मेट को नया नंबर-1 ऑलराउंडर मिला है. ये खिलाड़ी भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसे टॉप टीमों का नहीं, बल्कि ODI रैंकिंग में 11वें नंबर पर मौजूद टीम का खिलाड़ी है. हाल ही में वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 39 साल के इस स्टार को ICC ने 50 ओवर फॉर्मेट का नंबर-1 ऑलराउंडर बनाकर बड़ा तोहफा दिया. दरअसल, इस खिलाड़ी का नाम सिकंदर रजा है.

39 की उम्र में बना नंबर-1

जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर सिकंदर रजा ICC की ताजा रैंकिंग में नंबर-1 ODI ऑलराउंडर बन गए हैं. 39 साल के रजा ने 302 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर कब्जा जमाया है. वह मौजूदा समय में 300 रेटिंग अंक हासिल करने वाले ODI में इकलौते ऑलराउंडर हैं. सिकंदर रजा ने अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई और मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 पर कब्जा जमाया. ओमरजई 296 रेटिंग अंक लेकर दूसरे और नबी 292 रेटिंग अंक लेकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

वनडे सीरीज में दिखाया शानदार फॉर्म

सिकंदर रजा ने हाल ही में हुए श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैचों में बल्ले से शानदार खेल दिखाया था. उन्होंने दो मैचों की इस वनडे सीरीज में 151 रन बनाए थे, रजा ने दोनों ही मुकाबलों में अर्धशतक ठोके. पहले मैच में 92 रन की पारी खेली तो वहीं, दूसरे मुकाबले में 59 रन बनाकर नाबाद रहे. पहले मुकाबले में रजा ने एक विकेट भी चटकाया था. हालांकि, दोनों ही मुकाबलों में जिम्बाब्वे को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ.

टॉप-10 में भारत का सिर्फ एक खिलाड़ी

वनडे के टॉप-10 रैंकिंग वाले ऑलराउंडर्स में टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बात करें तो सिर्फ एक ही शामिल है. ये खिलाड़ी रवींद्र जडेजा हैं, जो 220 रेटिंग अंक लेकर 9वें स्थान पर मौजूद हैं. न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर और अफगानिस्तान के राशिद खान को एक-एक पायदान का फायदा हुआ है. सैंटनर छठे और राशिद सातवें नंबर पर हैं. दोनों के 238 रेटिंग अंक हैं. वहीं, युवा कीवी क्रिकेटर रचिन रवींद्र दो स्थानों की छलांग लगाकर टॉप-10 में आ गए हैं. वह 10वें नंबर पर हैं.