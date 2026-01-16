Advertisement
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पड़ोसी टीम का बड़ा फैसला, 100 मैच खेलने वाले दिग्गज की सरप्राइज एंट्री

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पड़ोसी टीम का बड़ा फैसला, 100 मैच खेलने वाले दिग्गज की सरप्राइज एंट्री

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है, जिसके लिए सभी टीमें तेजी से तैयारियों में जुटी हैं. भारत की पड़ोसी टीम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. टीम के कोचिंग स्टाफ को मजबूत करने के लिए इस टीम में एक दिग्गज की एंट्री करवा दी है.

 

Jan 16, 2026, 06:03 PM IST
Nepal Team
Nepal Team

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है, जिसके लिए सभी टीमें तेजी से तैयारियों में जुटी हैं. भारत की पड़ोसी टीम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. टीम के कोचिंग स्टाफ को मजबूत करने के लिए इस टीम में एक दिग्गज की एंट्री करवा दी है. नेपाल ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सीमर इयान हार्वे को बॉलिंग कंसल्टेंट नियुक्त किया है. 53 वर्षीय इयान हार्वे इससे पहले ग्लूस्टरशायर के हेड कोच रह चुके हैं. इसी काउंटी के लिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करते हुए बतौर विदेशी पेशेवर खेला था.

कैसा रहा हार्वे का करियर?

दिसंबर 1997 में अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले इयान हार्वे ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 73 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 30.31 की औसत के साथ 85 विकेट निकाले. इसके अलावा, उन्होंने बल्ले से 17.87 की औसत के साथ 715 रन का योगदान दिया. वह उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे, जिसने 2003 में दक्षिण अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप जीता. हार्वे ने एक टी20 ऑलराउंडर के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई, जो अपनी चतुर बॉलिंग वेरिएशन जैसे सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने करियर में 54 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 23.73 की औसत के साथ 52 विकेट निकाले. इसके साथ ही उन्होंने 3 शतक और 5 अर्धशतक के साथ 1,470 रन जोड़े.

8 फरवरी को नेपाल का पहला मैच

ग्रुप-सी में मौजूद नेपाल की टीम 8 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद यह टीम 12 फरवरी को इटली से भिड़ेगी. 15 फरवरी को नेपाल का सामना वेस्टइंडीज से होगा, जबकि 17 फरवरी को उसकी भिड़ंत बांग्लादेश से होगी। इस टीम के सभी ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने हैं. भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2024 में नेपाल कोई जीत दर्ज नहीं कर सका था, लेकिन इस टीम ने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को कड़ी टक्कर दी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नेपाल की टीम

रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बम.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

T20 World Cup 2026

