Advertisement
trendingNow12991036
Hindi Newsक्रिकेट

RCB में बड़ा बदलाव... टीम को मिला नया कोच, चैंपियन बनाने वाले ने टीम को कहा अलविदा

Women’s Premier League: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 सीजन से पहले मालोलन रंगराजन को महिला टीम का हेड कोच नियुक्त किया है. रंगराजन ने ल्यूक विलियम्स की जगह ली है. उनकी कोचिंग में टीम ने 2024 में खिताब जीता था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RCB में बड़ा बदलाव... टीम को मिला नया कोच, चैंपियन बनाने वाले ने टीम को कहा अलविदा

RCB New Coach: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 सीजन से पहले मालोलन रंगराजन को महिला टीम का हेड कोच नियुक्त किया है. रंगराजन ने ल्यूक विलियम्स की जगह ली है. उनकी कोचिंग में टीम ने 2024 में खिताब जीता था. रंगराजन पिछले दो सीजन के दौरान सहायक कोच के रूप में काम किया है. वह अब टीम की कप्तान स्मृति मंधाना के साथ मिलकर काम करेंगे. आरसीबी ने अगले सीजन के लिए मंधाना के अलावा एलिस पैरी, ऋचा घोष और श्रेयंका पाटिल को रिटेन किया है.

दिग्गजों के साथ किया है काम

मालोलन रंगराजन ने घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है. रंगराजन ने आरसीबी पुरुष टीम के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने सालों से संजय बांगर, माइक हेसन, दिनेश कार्तिक, साइमन कैटिच और एंडी फ्लावर जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर काम किया है. आरसीबी की पुरुष टीम की बात करें तो उसने इसी साल पहली बार खिताब जीता है. महिला टीम ने फ्रेंचाइजी के लिए पहला खिताब जीता था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: BCCI ने खत्म कर दिया करियर? कातिलाना बॉलर का नहीं हुआ सेलेक्शन तो भड़के लोग, 3 मैच में 15 विकेट भी बेकार

नए कोच ने क्या कहा?

रंगराजन ने कहा, '' मैं महिला टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्त होकर बहुत उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं ल्यूक के योगदान और प्रभाव को स्वीकार करना चाहता हूं, जिसके कारण 2024 में RCB ने खिताब जीता. पिछले तीन सालों में मैंने स्मृति के साथ-साथ कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ के साथ एक बेहतरीन कामकाजी संबंध विकसित किया है और मैं आरसीबी प्रशंसकों को वह सफलता दिलाने के लिए उस साझेदारी को जारी रखने के लिए उत्सुक हूं जिसके वे हकदार हैं.''

ये भी पढ़ें: जय श्री राम, हनुमान जी का टैटू... विश्व विजेता बेटियों से पीएम मोदी ने की 'मन की बात', हरमन एंड कंपनी ने जीता दिल

स्मृति मंधाना ने जताया भरोसा

रंगराजन को कोच बनाने के बाद आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, ''डब्ल्यूपीएल में आरसीबी के हेड कोच के रूप में मालोलन रंगराजन की नियुक्ति पर मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूं. मैं उनके साथ बहुत अच्छी तालमेल साझा करती हूं और मैंने हमारी क्रिकेट चर्चाओं का आनंद लिया है. वह पिछले तीन वर्षों में लड़कियों पर एक सकारात्मक प्रभाव रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम आगामी सीजन में आरसीबी को सफलता दिलाने के लिए अच्छी तरह से एक साथ काम करेंगे.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Royal Challengers Bengaluru

Trending news

चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे